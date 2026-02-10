«Индекс Кинопоиск Pro»: впервые за пять лет снизился интерес россиян к сериалам. Больше всего не хватило громких премьер на ТВ

2025 г. — первый в истории наблюдения «Индекса Кинопоиск Pro»*, когда общий интерес жителей России к сериалам не вырос, а снизился. Падение по сравнению с 2024 г. составило 8% до 526,9 тыс. баллов. Главная причина — уменьшение числа премьер и новинок** на российском телевидении, показывают данные «Индекса Кинопоиск Pro». Об этом CNews сообщили представители «Кинопоиска».

Российские сериалы за год потеряли сразу 16% внимания зрителей. А российские телевизионные сериалы — и вовсе 19% внимания. Доля российских сериалов в общем Индексе в результате снизилась с 40% в 2024 г. до 37% в 2025 г.

У большинства крупных телевизионных франшиз в 2025 г. не выходили новые сезоны, в результате интерес к ним по сравнению с 2024 г. резко снизился. Так, интерес к трём самым популярным телесериалам 2024 г. — «Универу», «Молодежке», «Невскому» на фоне отсутствия новых сезонов в 2025 г. уменьшился в полтора раза. Вообще из всех телесериалов, попавших в топ-100 «Индекса» в 2025 г., внимание выросло только к трем — «Бедные смеются, богатые плачут» (+14%), «Бригада» (+16%) и «Интерны» (+49%).

Самым популярным отечественным проектом года стал сериал онлайн-кинотеатра Wink «Ландыши», в общем «Индексе» он занял пятое место.

Еще сильнее, чем к российским сериалам в 2025 г. упал интерес к сериалам из Турции. Он снизился сразу на 25%, в результате доля турецких сериалов в общем интересе сократилась за год до 5%. Это самый низкий показатель интереса к турецким сериалам за историю наблюдений «Индекса». Уровень интереса к американским и японским сериалам остался примерно на уровне 2024 г. (21% и 16% от общего интереса соответственно). Но при этом впервые за историю наблюдений «Индекса» в топ-3 оказалось аниме — «Поднятие уровня в одиночку», у которого в прошлом году вышел второй сезон. Единственная страна, интерес к сериалам которой вырос среди жителей России в 2025 году, это Южная Корея (8% от общего интереса к сериалам). Весь этот рост обеспечил второй и третий сезоны хита Netflix «Игра в кальмара».

На оригинальные проекты платформ пришлась треть интереса (34%) к российским проектам в «Индексе». Количество оригинальных художественных сериалов платформ, главного формата для привлечения новых зрителей в онлайн-кинотеатры, в 2025 г. не изменилось и составило 98 проектов.

Количество оригинальных проектов, вопреки прогнозам, выросло. Вместе онлайн платформы выпустили 164 оригинальных проекта в 2025 г., на 6% больше, чем в 2024. И этот рост практически полностью обеспечен одним онлайн-кинотеатром — Okko.

Заметно выросло в 2025 г. количество коллабораций платформ друг с другом. Из 98 оригинальных сериалов этого года 14 тайтлов платформы выпустили в сотрудничестве. В 2024 году совместных проектов платформ было только шесть. Больше всего совместных проектов в 2025 г. у онлайн-кинотеатра Start.

*«Индекс Кинопоиск Pro» измеряет в баллах популярность тысячи сериалов — как отечественных, так и иностранных, которые выходят в телевизионном эфире и на онлайн-платформах и попадают в поле зрения жителей России. Он учитывает в том числе сериалы, которые недоступны в России легально. «Индекс Кинопоиск Pro» основан на данных «Яндекса» и Google и обновляется каждую неделю.

**Премьеры — новые сезоны прежде выходивших сериалов. А новинки — сериалы, у которых вышел первый или единственный сезон.

