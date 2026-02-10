«Авито Подработка» и «Авито Товары»: количество желающих подработать на уборке снега выросло на 70% год к году

Эксперты «Авито Подработки» проанализировали, как по сравнению с январем 2025 г. изменилось количество предложений о подработке по уборке снега на фоне сильных снегопадов. Год к году в целом по России востребованность в таких временных специалистах выросла на 29%. Эксперты «Авито Товаров» рассказали, как вырос спрос на инвентарь и технику для уборки снега. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В ряде регионов динамика гораздо более заметная: в Москве количество предложений о подработке по уборке снега выросло более чем в два раза (+106%), в Челябинской области — ровно в два раза, в Удмуртии — на 95%, в Московской области — на 60%. Среди федеральных округов сильнее других на большие снегопады отреагировал Центральный: суммарно здесь количество предложений выросло на 65%.

Во многих случаях такая подработка не требует специальных навыков и позволяет быстро получить дополнительный доход. Например, в Нижнем Новгороде готовы платить 3,3 тыс. руб. за смену. Подработка подходит для кандидатов без опыта, в том числе студентов.

В Перми за уборку снега с придомовой территории обещают 1–2,5 тыс. руб. за смену. Подработка также не предполагает специальных требований к навыкам.

При наличии опыта можно рассчитывать на большее вознаграждение. Например, в Северске Томской области нужен специалист, который сможет убирать снег с металлических скатных крыш пятиэтажных домов после капитального ремонта. Такая подработка предполагает опыт от года, обучение технике безопасности и работе с инвентарем. При этом можно рассчитывать на вознаграждение в 40 тыс. руб. при гибкой занятости.

Вместе с ростом популярности подработки по уборке снега увеличивается спрос на сопутствующий инвентарь и технику. По данным Авито Товаров, продажи лопат в январе этого года выросли в 3,8 раза (+282%) по сравнению с январем 2025, снегоуборщиков — также в 3,8 раза (+276%), буксировочных тросов — на 59%, щёток для очистки от снега — на 28%.

«Год к году интерес к подработке по уборке снега вырос на 70%. За сезонным спросом стоит широкий тренд: люди стали более открыты к гибким форматам занятости и готовы подключаться к подработкам под конкретные задачи. Это делает рынок адаптивнее — локальный спрос со стороны управляющих компаний, коммунальных служб и частных заказчиков закрывается без долгого поиска. А исполнителями подработка воспринимается в качестве удобного способа гибко управлять своим доходом и временем. При этом, как показывает исследование «Авито», для 30% опрошенных россиян наиболее важными критериями выбора подработки являются ее прозрачность и гарантия оплаты», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».