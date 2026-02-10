Разделы

Веб-сервисы
|

«Авито Подработка» и «Авито Товары»: количество желающих подработать на уборке снега выросло на 70% год к году

Эксперты «Авито Подработки» проанализировали, как по сравнению с январем 2025 г. изменилось количество предложений о подработке по уборке снега на фоне сильных снегопадов. Год к году в целом по России востребованность в таких временных специалистах выросла на 29%. Эксперты «Авито Товаров» рассказали, как вырос спрос на инвентарь и технику для уборки снега. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В ряде регионов динамика гораздо более заметная: в Москве количество предложений о подработке по уборке снега выросло более чем в два раза (+106%), в Челябинской области — ровно в два раза, в Удмуртии — на 95%, в Московской области — на 60%. Среди федеральных округов сильнее других на большие снегопады отреагировал Центральный: суммарно здесь количество предложений выросло на 65%.

Во многих случаях такая подработка не требует специальных навыков и позволяет быстро получить дополнительный доход. Например, в Нижнем Новгороде готовы платить 3,3 тыс. руб. за смену. Подработка подходит для кандидатов без опыта, в том числе студентов.

В Перми за уборку снега с придомовой территории обещают 1–2,5 тыс. руб. за смену. Подработка также не предполагает специальных требований к навыкам.

При наличии опыта можно рассчитывать на большее вознаграждение. Например, в Северске Томской области нужен специалист, который сможет убирать снег с металлических скатных крыш пятиэтажных домов после капитального ремонта. Такая подработка предполагает опыт от года, обучение технике безопасности и работе с инвентарем. При этом можно рассчитывать на вознаграждение в 40 тыс. руб. при гибкой занятости.

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»
цифровизация

Вместе с ростом популярности подработки по уборке снега увеличивается спрос на сопутствующий инвентарь и технику. По данным Авито Товаров, продажи лопат в январе этого года выросли в 3,8 раза (+282%) по сравнению с январем 2025, снегоуборщиков — также в 3,8 раза (+276%), буксировочных тросов — на 59%, щёток для очистки от снега — на 28%.

«Год к году интерес к подработке по уборке снега вырос на 70%. За сезонным спросом стоит широкий тренд: люди стали более открыты к гибким форматам занятости и готовы подключаться к подработкам под конкретные задачи. Это делает рынок адаптивнее — локальный спрос со стороны управляющих компаний, коммунальных служб и частных заказчиков закрывается без долгого поиска. А исполнителями подработка воспринимается в качестве удобного способа гибко управлять своим доходом и временем. При этом, как показывает исследование «Авито», для 30% опрошенных россиян наиболее важными критериями выбора подработки являются ее прозрачность и гарантия оплаты», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Павел Лобанов, «Газпром нефть»: Для пользователя важнее не сама операционная система, а прикладное ПО и привычные рабочие процессы

На «Госуслугах» можно проверить долги у посторонних людей и организаций

Внедряем КЭДО: как убедить сотрудников и не утонуть в интеграциях

В России начинается «замедление» Telegram. Опрос

Когда ИТ-актив становится обузой: стратегическая ловушка коммерциализации для финансового сектора

В России подключение гражданских дронов к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» станет обязательным

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще