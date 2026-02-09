Разделы

Серверы OpenYard успешно протестированы с «Ред Виртуализацией»

Российский производитель серверного оборудования OpenYard и разработчик программного обеспечения «Ред Софт» подтвердили совместимость серверов OpenYard RS102I и RS202I с системой управления виртуализацией и рабочих станций «Ред Виртуализация 7.3».

Проведенное тестирование показало корректную работу системы «Ред Виртуализация 7.3» на серверах OpenYard. Совместное использование решений позволяет заказчикам разворачивать и эксплуатировать виртуальную инфраструктуру на базе отечественного серверного оборудования и российского программного обеспечения.

«Ред Виртуализация» – отечественная система управления виртуализацией серверов и рабочих станций. Базируется на гипервизоре KVM и открытой платформе управления виртуальной инфраструктурой. Пользователь осуществляет все операции через единый интерфейс: управляет гипервизорами, виртуальными машинами, хранилищами, сетью и всеми остальными компонентами системы. Решение предлагает продвинутые инструменты балансировки нагрузки для обеспечения наибольшей эффективности работы кластера. Подтвержденная совместимость с серверами OpenYard расширяет возможности применения решения в проектах по построению и развитию современных дата-центров.

Испытания проводились на серверах enterprise-линейки OpenYard RS102I и RS202I на базе процессоров Intel 4/5 поколения. Модель RS202I поддерживает установку до 24 накопителей SAS/SATA/NVMe, оснащена двумя процессорами с теплопакетом до 350 Вт каждый, поддерживает до 4 ТБ DDR5-памяти, до шести PCIe-устройств версии 5.0 и двух модулей OCP 3.0. Сервер RS102I обладает аналогичными характеристиками, но рассчитан на установку до 10 накопителей и меньшего количества PCIe-устройств.

цифровизация

Наталья Курилина, руководитель направления по работе с технологическими партнерами OpenYard, сказала: «Развитие технологических партнерств и подтверждение совместимости оборудования с ключевыми программными платформами – один из приоритетов OpenYard. Подтвержденная совместимость с системой «Ред Виртуализация 7.3» позволяет использовать наши серверы в проектах по построению и развитию виртуализированных ИТ-инфраструктур».

Виктория Костина, руководитель отдела технологической совместимости «Ред Софт», отметила: «Успешно пройденные испытания «Ред Виртуализации» с серверами OpenYard подтверждают, что совместное использование решений позволит обеспечить стабильную работу всех компонентов виртуальной инфраструктуры. Клиенты могут быть уверены в выборе решений для создания современных и масштабируемых дата-центров».

