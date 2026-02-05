Разделы

Защищенный смартфон MIG S6 с предустановленной РЕД ОС М включен в реестр Минпромторга России

Полная линейка защищенных смартфонов MIG S6 — базовая версия, модель со встроенным сканером штрих-кодов и взрывозащищенная модификация — официально внесена в реестр Российской промышленной продукции (МПТ) с оценкой 194 балла для каждой модели. Об этом CNews сообщили представители компании Mobile Inform Group (MIG).

Наличие в реестре трех целевых модификаций позволяет MIG участвовать в закупках для широчайшего спектра задач — от логистики до нефтегазовой, химической и горнодобывающей промышленности.

Высокий балл (194) служит объективным подтверждением максимального уровня локализации и соответствия строгим промышленным критериям. Это полностью снимает регуляторные риски при закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Заказчики получают доступ к официально подтвержденной линейке совместимых устройств. Это позволяет законно оснащать разные подразделения — от офисных складов до взрывоопасных зон — техникой одного производителя, что упрощает логистику, обучение персонала и техническую поддержку.

«MIG S6 на «Ред ОС М» — это готовое и надежное решение для «мягкого» импортозамещения. Ключевое преимущество — нативная поддержка Android-приложений. Вашим сотрудникам не нужно осваивать новое ПО, а бизнесу — тратить ресурсы на переписывание рабочих программ. Это гарантирует бесшовную миграцию на российскую мобильную операционную систему без потери функциональности и безопасности. Вы сохраняете привычный интерфейс на полностью российской, безопасной платформе. Внесение промышленного смартфона MIG S6 под управлением РЕД ОС М в реестр Минпромторга России позволяет проводить закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ и полностью снимает регуляторные риски», - сказал Артем Гребенников, менеджер по продукту Mobile Inform Group (MIG).

Базовые особенности платформы MIG S6, общие для всех модификаций, включают: степень защиты IP68, стойкость к многократным падениям, морозостойкий съемный аккумулятор и работа в диапазоне от -20°C до +60°C; восьмиядерный процессор, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ (с возможностью расширения) и антибликовый дисплей; предустановленная российская мобильная операционная система «Ред ОС М», программируемые клавиши, промышленный модем и дополнительный навигационный модуль обеспечивают стабильную связь и точную навигацию.

