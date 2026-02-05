Разделы

OCS и «Тринити» объединяют усилия для защиты КИИ

Компания OCS и российский производитель серверного оборудования «Тринити» объявили о партнерстве. Благодаря дистрибьюторской сети OCS решения вендора станут более доступными для крупного бизнеса и государственных организаций, работающих в сегменте критической информационной инфраструктуры (КИИ). Об этом CNews сообщили представители OCS.

Портфель OCS пополнился серверами «Тринити» для коммерческих компаний и государственных организаций. Решения оснащены мощнейшими процессорами Intel Gen 4/5 Xeon Scalable (TDP до 385 Вт) и поддерживают до 8 ТБ оперативной памяти. Серверы «Тринити» внесены в реестр Минпромторга России и используются для построения как обычной ИТ-инфраструктуры, так и объектов КИИ.

Оборудование вендора разрабатывается и производится в России. Оно совместимо с операционными системами, системами виртуализации и прикладным ПО из реестра Минцифры России.

С помощью дистрибьюторской сети OCS компании планируют расширить объемы и географию поставок серверного оборудования для крупного бизнеса и государственного сектора. Сотрудничество OCS и «Тринити» позволит обеспечить ИТ-рынок российскими серверными решениями для построения и защиты КИИ любого масштаба.

«Благодаря нашей разветвленной партнерской сети мы сможем расширить предложения в ИТ-сегменте и представить на рынке сертифицированные и высокотехнологичные российские серверные решения для самых требовательных задач, в том числе и для КИИ. Мы уверены, что наше сотрудничество с «Тринити» станет взаимовыгодным, а оборудование бренда — востребованным и эффективным для построения надежной и современной ИТ-инфраструктуры любого масштаба», — отметил Вячеслав Романов, директор департамента серверного оборудования OCS.

«Партнерство «Тринити» и OCS расширяет наши возможности на рынке и дает заказчикам доступ к современному российскому серверному оборудованию. Совместно с OCS мы готовы к реализации масштабных проектов для корпоративных и государственных заказчиков», — сказал Сергей Жилин, директор по развитию партнерской сети «Тринити».

