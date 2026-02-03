Разделы

Телеком Мобильная связь
|

«МегаФон» увеличил долю протестированных SIM-карт с российской ОС

«МегаФон» нарастил долю SIM-карт с российской операционной системой — сегодня на отечественные решения приходится уже более 50% всех SIM-карт, закупаемых оператором. Их тестирование и валидация проходят в собственной лаборатории компании.

SIM-карты с российским программным обеспечением по своим характеристикам не уступают зарубежным аналогам — как с точки зрения безопасности, так и по пользовательскому опыту, утверждают в компании. При этом ПО отечественных SIM-карт полностью совместимо с существующей телеком-инфраструктурой «МегаФона» и алгоритмами идентификации абонентов.

В ходе тестирования SIM-карты проверяются по 10 ключевым критериям. Среди них — корректность регистрации в сети, соответствие международным стандартам, а также стабильная работа в сетях 2G, 3G, 4G и VoLTE. Также проверяется работа апплетов — микропрограмм, обеспечивающих дополнительные сервисы для абонентов. Испытания проводятся на большом количестве моделей смартфонов, а также в роутерах, планшетах и умных часах, что позволяет подтвердить стабильную работу в различных устройствах.

Полный цикл тестирования SIM-карт занимает меньше шести месяцев — это один из самых быстрых процессов вывода продукта на рынок. За этот период вендор получает технические требования, SIM-карты проходят промежуточные тестирования, и по их итогам поставщик их дорабатывает. После завершения всех этапов SIM-карты допускаются к коммерческому использованию. Требования к профилю SIM-карт регулярно обновляются с учётом потребностей бизнеса и изменений в законодательстве.

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»
цифровизация

Помимо SIM-карт, в лаборатории «МегаФона» проводится комплексное тестирование абонентского оборудования — смартфонов, кнопочных телефонов, планшетов, ноутбуков, роутеров, модемов и смарт-часов. Например, один смартфон проходит около 250 тестов за четыре дня. Проверяются качество голосовой связи, передача данных, работа в сетях разных поколений, Wi-Fi, Bluetooth, VoLTE, VoWiFi, а также поддержка eSIM. Тестирование проводится как для собственных задач «МегаФона», так и по заказу различных производителей оборудования, выходящих на российский рынок. В розничную сеть «МегаФона» попадают только устройства, полностью соответствующие требованиям оператора.

Лаборатория «МегаФона» (центр по исследованию и тестированию оборудования) была создана в 2008 г. в Санкт‑Петербурге. Ежегодно в ней тестируется примерно 150 наименований различных устройств. В помещении лаборатории имеются специальные экранированные комнаты, защищённые от внешнего электромагнитного воздействия, а инфраструктура включает собственные базовые станции, ядро сети (2G/3G/4G) и транспортный сегмент для выхода в интернет.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Партнерские программы облачных провайдеров 2026

Евросоюз создает ИТ-платформу для обмена военными данными без участия США

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Российские компании сегодня ограничены в средствах защиты от кибератак

Создан самый быстрый в мире FPV-дрон. Он разгоняется до 661 км/ч

Видеоконференции как основной инструмент бизнеса: критерии выбора в 2026 году

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще