Более 90 тысяч контрактов заключил бизнес с применением торгового бота на «Портале поставщиков» в 2025 году

В 2025 г. предприниматели заключили 91,5 тыс. контрактов по итогам котировочных сессий с применением торгового бота на «Портале поставщиков». Благодаря снижению начальной цены контракта в ходе аукционов заказчики сэкономили шесть млрд руб. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Торговый бот позволяет предпринимателям участвовать одновременно в нескольких котировочных сессиях. Этот сервис помогает им экономить время и предлагать продукцию большему числу потребителей. В свою очередь, заказчики за счет роста конкуренции среди поставщиков получают наиболее выгодные предложения. В 2025 г. по итогам мини-аукционов с применением торгового бота на портале заключили 91,5 тыс. контрактов. Активнее всего в таких сессиях участвовали поставщики из Москвы, Московской и Калужской областей, Пермского края, Санкт-Петербурга. На них пришлось совокупно более 72 тыс. сделок, или почти 80% от числа заключенных контрактов. Благодаря снижению начальных цен в закупках заказчики сэкономили шесть млрд руб. – это на 15% больше, чем в 2024 г.», – сказала Мария Багреева.

Торговый бот работает на Портале поставщиков с 2022 г. Он создан для упрощения процесса проведения закупок и минимизации рисков как для предпринимателей, так и для заказчиков.

«При подключении бота автоматических ставок поставщик указывает сумму, до которой готов снизить цену продукции во время котировочной сессии. В ходе мини-аукциона другие участники закупки могут вносить свои предложения, а бот поступательно делает ставки до минимальной цены, указанной предпринимателем», – сказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Котировочные сессии – это форма закупок, мини-аукционы, которые длятся по три, шесть или 24 ч. В это время поставщики конкурируют друг с другом, постепенно снижая начальную цену контракта. Благодаря таким оперативным сделкам предприниматели могут быстро заключать договоры и получать прибыль, а заказчики – приобретать необходимую продукцию по выгодной цене.

Портал поставщиков был создан в 2013 г. для автоматизации закупок малого объема и зарекомендовал себя как эффективный инструмент для связи государственных заказчиков и бизнеса. Перечень товаров, работ и услуг, предлагаемых предпринимателями, включает в себя более 3,3 млн уникальных наименований. Ежедневно на платформе заключается более 1,5 тыс. контрактов. В настоящее время на ресурсе работают более 390 тыс. предпринимателей. Свыше 90% поставщиков на портале – представители малого и среднего бизнеса. Товары, работы и услуги на платформе приобретают более 60 тыс. государственных и муниципальных заказчиков из 43 регионов России.

Функциональным заказчиком портала выступает столичный Департамент по конкурентной политике, а его техническое развитие курирует Департамент информационных технологий города Москвы.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».