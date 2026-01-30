Разделы

Более 20 млн педагогов, учащихся и их родителей пользуются «Сферумом» в Mах

Число пользователей образовательной платформы Сферум в национальном мессенджере Мах в январе 2026 г. превысило 20 млн педагогов, учащихся и их родителей. Об этом CNews сообщили представители VK.

Ежемесячная аудитория «Сферума» достигает 18 млн пользователей, а еженедельная – 16 млн. Каждый день образовательным пространством пользуются более 13 млн человек. Суммарно пользователи Сферума отправили более 2 млрд сообщений.

Самыми популярными сервисами для обучения и развития в «Сферуме» в декабре и январе стали дневники, образовательные каналы, интерактивная доска, «Награды», «Сбор файлов», «Справка в школу» и «Переменка».

В ТОП-10 регионов-лидеров по использованию «Сферума» в январе вошли Белгородская, Новосибирская, Рязанская, Кировская, Калужская, Тамбовская, Сахалинская и Кемеровская области, а также Республика Мордовия и Ханты-Мансийский автономный округ.

