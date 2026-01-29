В алтайских селах с производствами халвы и молока «МегаФон» усилил 4G

Села Первомайского района получили более качественную и стабильную связь «МегаФона». Оператор обновил телеком-оборудование в Санниково и Берёзовке, что позволило расширить и усилить сеть 4G. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Родиной халвы считается Иран, а родиной халвы воздушной – Алтайский край. Вспенивать ингредиенты лакомства придумали местные технологи. Регион собирает около 90% семян подсолнечника от общего объема в Сибири и производит не только растительное масло, но и восточный десерт. Здесь действует более 300 кондитерских фабрик.

В селе Санниково есть свое производство халвы. Оператор модернизировал базовую станцию, расположенную рядом с предприятием, однако в радиус действия оборудования вошёл не только весь населённый пункт, но и обширные участки важных автомобильных дорог – Чуйского и Новосибирского трактов. Связисты задействовали дополнительные высокочастотные диапазоны в LTE, перевели частоты из 3G в более современный формат связи 4G, а также установили платы для увеличения ёмкости сети. Все это позволит еще большему количеству абонентов одновременно выходить в интернет. Согласно замерам специалистов, максимальная скорость передачи данных здесь составляет до 60 Мбит/с.

В Березовке инженеры провели аналогичные работы, благодаря которым сельчане получили возможность с ещё большим комфортом смотреть видеоконтент, общаться в социальных сетях, обмениваться сообщениями в мессенджерах и скачивать данные даже в часы пиковой нагрузки на сеть. Скорость мобильного интернета по обновлённой базовой станции достигает 80 Мбит/с. На территории села также расположены сельхозпредприятия, в частности молокозавод, что подчеркивает важность устойчивой связи для производственной деятельности местных жителей.

«В Санниково и Березовке проживает более восьми тыс. человек — это крупные населенные пункты, входящие в Барнаульскую городскую агломерацию. Для территории характерна высокая плотность населения и интенсивное автомобильное движение. Наша сеть покрывает эти районы достаточно хорошо, однако нагрузка на инфраструктуру постоянно растет и оборудование требует обновления. Именно поэтому компания никогда не останавливает работу по совершенствованию сети. Так, в 2025 г. мы модернизировали свыше 90 базовых станций в Барнауле и более пяти — в соседнем Новоалтайске», – сказала директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.