10 станций в Магнитогорске: E-Prom установила ЭЗС для электробусов

Компания E-Prom, российский производитель зарядной инфраструктуры, изготовила и произвела поставку 10 зарядных станций для электробусов для МП «Маггортранс» (четыре станции установлены на Привокзальной площади Магнитогорска и шесть – на территории МП «Маггортранс»). МП «Маггортранс» – основной оператор общественного транспорта города Магнитогорск.

Проект реализуется в рамках программы электрификации общественного транспорта Челябинской области. Магнитогорск станет первым городом региона, где будет создана полноценная зарядная инфраструктура для муниципального электротранспорта. Все десять станций обеспечат зарядку парка из 12 электробусов, которые город получит в 2025–2026 гг.

Надежность оборудования E-Prom подтверждена результатами эксплуатации в крупнейших транспортных предприятиях страны. Так, в декабре 2025 г. ГУП «Мосгортранс» выдало компании положительное заключение по итогам годовых испытаний станции в филиале «Бибирево».

На сегодняшний день зарядные станции E-Prom заряжают электробусы в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Волгоградской областях и Красноярском крае. Магнитогорский проект расширяет географию присутствия компании на Урале.