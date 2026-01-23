Разделы

Ивановская область стала лидером по доле продавцов с высокими оборотами на Wildberries

Ивановская область заняла первое место в России по доле предпринимателей с высокими оборотами на маркетплейсе Wildberries. Согласно исследованию центра поддержки бизнеса PRO WB, по итогам 2025 г. число производителей из региона с оборотом от 1 млн руб. в месяц на платформе увеличилось до 53%, а количество продавцов с оборотами свыше 100 млн руб. выросло до 4%. При этом, количество продавцов в регионе также выросло на 11% по сравнению с 2024 г. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

В числе регионов, лидирующих по этому показателю: Чувашия (42% продавцов с ежемесячным оборотом от 1 млн руб.), Санкт-Петербург (42%), Москва (42%), Московская область (40%) и Нижегородская область (40%).

В рейтинге регионов по количеству партнеров с оборотами от 100 млн руб. в месяц вслед за Ивановской областью идут Калмыкия (3%), Чувашия (2%), Костромская область (2%), Смоленская область (2%).

Примечательно, что Ивановская область также лидирует по объему продаж товаров российского производства в электронной коммерции. На продукцию отечественного происхождения приходится 84% совокупного оборота ивановских продавцов на Wildberries, в основном — одежда, домашний текстиль и белье.

Илона Киреёнок, UDV Group: Компании хотят не просто укрепить защиту, но и сократить время восстановления после атак
Безопасность

Одним из факторов роста продаж товаров отечественного производства стали специализированные программы поддержки российских предпринимателей со стороны маркетплейсов. Так, компания РВБ совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) запустила в начале 2025 г. проект «Платформа роста», ориентированный на увеличение продаж и повышение узнаваемости брендов с собственным производством. Производители из Ивановской области в проекте показывают одни из самых высоких результатов. От региона к «Платформе роста» подключилось 87 брендов, а их оборот за период участия вырос в среднем до 92% по сравнению с 2025 г.

Бренд детской одежды ГАМ из Ивановской области также отмечает, что присутствие компании на Wildberries помогает быстрому росту и увеличению узнаваемости. «Выход на маркетплейс дал нам то, чего не могли обеспечить другие крупные заказчики нашей фабрики — прозрачную аналитику и быстрый отклик покупателей. Благодаря такой большой активной аудитории покупателей и аналитике Wildberries, мы точечно дорабатываем ассортимент и быстрее выводим новинки в продажу, ведь только доверяя бренду, покупатель готов заказать товар даже с маленьким количеством отзывов на старте. Бренд ГАМ оценили 47 000 покупателей в среднем на 4,9, это очень высокий показатель. В «Любимые бренды» его добавили 7 000 пользователей онлайн-платформы», — сказал Иван Чернобровкин, руководитель отдела электронной коммерции бренда ГАМ.

