В 2025 году кузбассовцы чаще всего покупали недорогие китайские смартфоны

Цифровая экосистема МТС на основе данных собственной розничной сети проанализировала спрос на смартфоны в Кемеровской области. По итогам года лидирующие позиции заняли устройства брендов Xiaomi и Huawei — на них пришлось 30% и 15% соответственно от общего объёма продаж. В то же время основная доля выручки по-прежнему формируется за счёт смартфонов бренда Apple, на которые пришлось 37% продаж в денежном выражении. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Топ-3 самых популярных производителей смартфонов в Кузбассе, по данным розничной сети МТС, замыкает Samsung с 11%. Доля бренда в денежном выражении составила 19%, обойдя Xiaomi (13%). Самой продаваемой моделью в Кемеровской области стал Xiaomi Redmi A5 3/64Gb LTE DS.

По итогам 2025 г. бренд Xiaomi сохранил лидерство по количеству проданных смартфонов, оставшись самым массовым и на российском рынке в целом. Samsung же показал наиболее заметный рост, увеличив долю и в штуках, и в деньгах, что указывает на укрепление позиций в среднем (20-40 тыс. рублей) и высоком (от 60 тыс. рублей) ценовых сегментах. Смартфоны брендов Tecno и Realme продолжили конкуренцию за массовую аудиторию, постепенно сократив разрыв с лидерами за счёт агрессивной ценовой политики и расширения модельного ряда. Apple продолжает лидировать в денежном выражении за счёт высокой средней стоимости устройств.

По итогам года в России было продано 23,6 млн смартфонов на сумму 574 млрд руб. Средняя стоимость смартфона по итогам года составила 24,3 тыс. руб. Одним из заметных изменений 2025 г. стал рост доли смартфонов среднего ценового сегмента. Диапазон 20–40 тыс. руб. показал самую высокую динамику среди всех категорий. Его доля выросла почти на 2 п.п. и достигла 20% в штуках и 22% в деньгах. Таким образом, каждый пятый проданный в России смартфон относится к среднему сегменту.

Параллельно в 2025 г. рос интерес и к устройствам стоимостью 40–60 тыс. руб., доля которых увеличилась с 4% до 5% в штуках. При этом сегмент смартфонов стоимостью до 10 тыс. руб. остался самым большим и составил более трети всех продаж.

