Самая «качающая» базовая станция Москвы в Новый год работала на ВДНХ

МТС проанализировала работу мобильной сети в Москве на Новый год: в ночь и днем 1 января 2026 г. во время массовых гуляний топ-3 самых нагруженных базовых станций работали на ВДНХ, в парке Зарядье и на улице Охотный ряд возле городской елки. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самой «качающей» оказалась базовая станция на ВДНХ, которая в часы максимальных нагрузок одномоментно обслуживала свыше 7000 человек, что в три раза больше, чем в обычные выходные дни. Далее с большим отрывом идет базовая станция у парка Зарядье возле Большого Москворецкого моста, принявшая в час пик трафик около 3000 абонентов. На третьем месте - базовая станция на улице Охотный ряд возле городской елки на Манежной площади, одновременно работавшая с 1800 абонентами.

Традиционным местом массовых гуляний в новогоднюю ночь и днем 1 января 2026 г. был район Красной площади: почти 1600 человек обслуживала базовая станция у ГУМа и 1300 – недалеко от Храма Василия Блаженного. Трафик от 1200 пользователей взяли на себя каждая из базовых станций на Воробьевых горах и в Парке Горького.

Самые загруженные базовые станции Подмосковья работали в ночь в первый день нового года в городах Балашиха и Видное – по 1000 абонентов в моменте.

«Наши инженеры заранее проверили самые популярные места праздничных мероприятий в столице и городах Подмосковья, чтобы жители и гости региона могли звонить и пользоваться интернет-сервисами прямо с гуляний. Для этого мы провели балансировку трафика за счет корректировки секторов и мощности базовых станций, а для исключения перегрузок предусмотрели оперативный перевод трафика на соседние вышки. В результате проведенных работ даже в самых многолюдных местах в часы пик наши абоненты были гарантированно обеспечены голосовой связью и комфортными скоростями интернет-доступа», - отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.