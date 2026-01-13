Разделы

НПФ «Будущее» перешел на платформу контейнеризации «Штурвал» для развития своих ИТ-сервисов

ИТ-компания «Инфосистемы Джет» совместно с российским разработчиком ПО «Лабораторией Числитель» внедрили платформу контейнеризации «Штурвал» в НПФ «Будущее». Фонд получил функциональное и безопасное решение для организации микросервисных приложений. Об этом CNews сообщили представители компании «Лаборатория Числитель».

В 2024 г. в НПФ «Будущее» возникла необходимость внедрить современное приложение на базе микросервисной архитектуры. Платформа контейнеризации должна была обеспечить быстрое масштабирование, безопасность и высокую отказоустойчивость инфраструктуры.

При выборе решения фонд ориентировался на наличие компании в реестре российского программного обеспечения (ПО), возможность работы в изолированном контуре и простоту эксплуатации. Важным фактором при выборе поставщика также стала бесшовная интеграция с уже используемым системным ПО.

Процесс миграции и настройку платформы «Штурвал» обеспечила компания «Инфосистемы Джет». В результате сервисы, требующие применения контейнеризации, были перенесены на инфраструктуру под управлением платформы. Решение позволило фонду стандартизировать и упростить процессы управления окружениями, ускорить выпуск обновлений и снизить нагрузку на ИТ-команду.

«Мы уделяем особое внимание внедрению современных технологий для повышения эффективности и безопасности своих ИТ-систем. Переход на микросервисную архитектуру — новый вызов, с которым нам пришлось столкнуться. Сейчас мы имеем легко управляемую платформу и в любой момент можем масштабировать ее на другие сервисы», — отметил Дмитрий Костиков, начальник управления информационной безопасности НПФ «Будущее».

Как приручить данные: вышел новый видеоподкаст «CNews.Лица»

«Наша команда подобрала и внедрила решение, которое оптимально соответствовало поставленной задаче. Благодаря применению коммерческой сборки Kubernetes от “Лаборатории Числитель” нам удалось провести внедрение платформы в кратчайшие сроки с выполнением серьезных требований ИТ и ИБ, предъявляемых со стороны заказчика», — отметил Дмитрий Горохов, директор департамента виртуализации и контейнеризации «Инфосистемы Джет».

«Основная миссия "Штурвала" — максимально облегчить вход в Kubernetes. Мы стремимся дать рынку инструмент, который упрощает внедрение сложной технологии. Этот проект стал наглядным подтверждением успешности нашей стратегии», — сказал Владимир Беляевский, исполнительный директор «Лаборатории Числитель».

