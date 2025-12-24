Разделы

Умное кольцо Sber получило новые функции

Умное кольцо Sber получило три новые функции. Они помогут лучше следить за состоянием организма, сном и физической активностью. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Страховка 24/7 от «СберСтрахования»

Все пользователи умного кольца Sber могут активировать страховку «СберСтрахования». Она покрывает бытовые и спортивные травмы, в том числе для профессиональных спортсменов. Страховка будет действовать круглосуточно в течение года с момента активации. Чтобы активировать страховку, нужно зайти в мобильное приложение умного кольца и нажать на иконку щита. Предложение доступно всем владельцам устройств, без дополнительной оплаты.

«Привычка сна» — поддержка индивидуального режима сна

Умное кольцо Sber поможет придерживаться индивидуального режима сна с помощью персонализированных настроек времени сна, напоминаний и аналитики. Нужно только указать желаемое время пробуждения и отхода ко сну.

umnoe_koltso_sber.jpg

Сбербанк

Функция «Привычка сна» поможет придерживаться оптимальной продолжительности отдыха, сформировать ритуалы и привычки для лучшего восстановления и создания комфортной обстановки.

Полноценный сон является важным фактором здорового образа жизни. Соблюдение индивидуального режима сна помогает улучшить когнитивные функции и общее самочувствие.

Экспорт данных о показателях здоровья

Теперь данные кольца доступны не только в мобильном приложении. Пользователь может получить отчет о замерах пульса и фазах сна в удобном формате. Файл с отчетом можно отправить тренеру, врачу, сомнологу или психологу. Он содержит подробную статистику для анализа состояния организма, разработки индивидуальной стратегии оздоровления и повышения эффективности занятий спортом.

Данные будут полезны для всестороннего улучшения самочувствия и достижения целей долголетия. Регулярные отчеты также помогут отслеживать состояние здоровья близких, которые используют умное кольцо, и позволят своевременно реагировать на изменения показателей, превращая внимание и эмпатию в практические действия.

Об умном кольце Sber

Умное кольцо представлено в трех цветах: черный хром, серый хром, и новинка - матовый черный, и в восьми размерах.

Эксперты Swordfish Security: в 2026 году мы увидим громкие инциденты с участием ИИ
Безопасность

Корпус кольца изготовлен из титанового сплава с PVD-покрытием, внутренняя часть выполнена из гипоаллергенного полимера. Покрытие устойчиво к появлению царапин, а также к воде и большинству видов бытовой химии. Устройство весит 5 граммов. Заряда батареи хватает до 7 дней.

Датчики умного кольца Sber регистрируют жизненно важные показатели, пульс, насыщенность крови кислородом, продолжительность фаз сна и физическую активность. Встроенный ИИ-помощник на базе «ГигаЧат» анализирует данные и формирует полезные рекомендации по здоровью и образу жизни.

За разработку умного кольца отвечает команда компании SberDevices при участии Центра индустрии здоровья Сбербанка и медицинских специалистов ведущих российских институтов и клинико-диагностических центров.

Галина Тимофеева, «Петрович»: Сначала мы избавились от стикеров, а теперь готовимся к работе с ИИ-агентами
Цифровизация

Умное кольцо Sber можно приобрести в офисах Sber Private Banking и «СберПервого», на официальном сайте производителя и в партнерских сетях электроники по рекомендованной розничной цене 24 990 руб.

Приложение для Умного кольца Sber доступно пользователям ОС AndroidGoogle Play и RuStore) и iOS. Для установки приложения на iOS необходимо отсканировать QR код внутри упаковки или перейти на официальный сайт SberDevices и следовать инструкциям по установке.

