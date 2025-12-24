Разделы

Техника Импортонезависимость
|

«Ростелеком» переносит сборку ТВ-приставок в Россию

Контрактный производитель электроники «Цифровые Телевизионные Системы» («ЦТС») соберет 70 тыс. Wink Box Mini «Ростелекома». Ранее эти ТВ-приставки производили на контрактных площадках в Китае. Перенос сборки в Россию и запуск производства на мощностях «ЦТС» стали очередным шагом в локализации электроники. Об этом CNews сообщили представители GS Group.

Известно, что в Гусеве устройства собирают со скоростью 150 штук в час. До Wink Box Mini «ЦТС» успел произвести десятки миллионов приставок для «Триколор», а также ТВ-приставки для «Сбер».

rost1.jpg

GS Group
Полностью избавиться от зависимости от иностранного ПО до сих пор не удалось
импортонезависимость

Генеральный директор «ЦТС» Дмитрий Фомичев отметил, что текущий заказ позволит компании внести свой вклад в создание современных отечественных устройств. «Мы ценим доверие наших заказчиков и рассматриваем этот проект как важный шаг к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству», – сказал Дмитрий Фомичев.

В состав каждой приставки входит четырехъядерный процессор, 2 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище объемом 16 ГБ с возможностью расширения через USB.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом

Microsoft ввела «санкции» против всего мира: Отключен волшебный способ активации Windows. Россиян от него отлучили четыре года назад

Что должен уметь современный антивирус для бизнеса: взгляд «Лаборатории Касперского»

Китай больше не нужен. В России началось массовое производство популярной отечественной ТВ-приставки

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой

Россиян завалило смарт-часами и фитнес-трекерами. Парадокс - рынок огромный, но продаж почти нет

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще