«Ростелеком» переносит сборку ТВ-приставок в Россию

Контрактный производитель электроники «Цифровые Телевизионные Системы» («ЦТС») соберет 70 тыс. Wink Box Mini «Ростелекома». Ранее эти ТВ-приставки производили на контрактных площадках в Китае. Перенос сборки в Россию и запуск производства на мощностях «ЦТС» стали очередным шагом в локализации электроники. Об этом CNews сообщили представители GS Group.

Известно, что в Гусеве устройства собирают со скоростью 150 штук в час. До Wink Box Mini «ЦТС» успел произвести десятки миллионов приставок для «Триколор», а также ТВ-приставки для «Сбер».

Генеральный директор «ЦТС» Дмитрий Фомичев отметил, что текущий заказ позволит компании внести свой вклад в создание современных отечественных устройств. «Мы ценим доверие наших заказчиков и рассматриваем этот проект как важный шаг к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству», – сказал Дмитрий Фомичев.

В состав каждой приставки входит четырехъядерный процессор, 2 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище объемом 16 ГБ с возможностью расширения через USB.