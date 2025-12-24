«ОМЗ Перспективные Технологии» займется развитием дата-центров

Группа «ОМЗ Перспективные Технологии», инвестиционно-технологическая группа компаний, поставщик инженерных и научно-технологических решений для стратегических проектов, заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве с компанией DCConsult – компанией, оказывающей услуги по созданию и эксплуатации инженерной инфраструктуры дата-центров, включая создание супервычислителей.

В портфеле DCConsult проекты по созданию дата-центров под ключ по всей территории России и СНГ, включая крупнейший республиканский дата-центр в Белоруссии, супервычислитель МГУ им. Ломоносова для решения задач искусственного интеллекта и множество проектов для других различных крупных корпоративных и государственных заказчиков.

Стороны договорились о совместном развитии линейки модульных и высоконагруженных центров обработки данных (ЦОД), в том числе и для задач искусственного интеллекта, проектов майнинговых центров и блокчейн-инфраструктуры. Компании планируют реализовать масштабные проекты по созданию, модернизации и эксплуатации ЦОД, включая проекты под ключ, а также полный цикл проектирования инженерной инфраструктуры с использованием BIM-моделирования, задействовав возможности предприятий, входящих в группу «ОМЗ Перспективные технологии».

Сотрудничество также будет развиваться в области сервисного обслуживания, комплексной поставки оборудования, инжинирингового консалтинга, включая услуги технического due diligence, технического заказчика и разработки концепций.

Инвестиционно-технический проект по поддержке создания дата-центров для задач искусственного интеллекта (ИИ) поможет развитию российского рынка ЦОД и ИИ-проектов для государственных органов, предприятий финансового и промышленного сектора.

Генеральный директор «ОМЗ Перспективные технологии» Роман Кувшинов сказал: «Рынок дата-центров и в целом инфраструктуры ИИ является быстрорастущим: компании активно инвестируют в строительство, инженерное и сервисное обслуживания ЦОД, а также в оборудование и инфраструктуру. Однако спрос на развитие моделей генеративного интеллекта по-прежнему сталкивается с дефицитом вычислительных мощностей. Корпоративным и государственным заказчикам требуются супервычислители и доступ к высокопроизводительным технологиям. Сотрудничество с таким лидером отрасли как DCConsult поможет обеспечить промышленные и крупные компании доступом к мощностям супервычислителей, LLM-моделям последних поколений, а также поддержит выработку единых стандартов работы ЦОД».

Генеральный директор DCConsult Максим Заплеткин отметил: «Рынок дата-центров и инфраструктуры ИИ меняется на глазах: в приоритете скорость, устойчивость, надежность. В портфеле нашей компании крупные инжиниринговые проекты «под ключ» для государственных, корпоративных клиентов и банковского сектора, научных центров и крупнейших телеком-компаний. Сотрудничество с группой ОМЗ позволит упростить и ускорить создание ЦОДов для внедрения востребованных сервисов и развития цифровой экономики».