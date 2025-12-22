VK Tech представил VDI-решение для защищенной работы на «Ред ОС» 8

Облачный сервис для создания удаленных рабочих мест Cloud Desktop на платформе VK Cloud официально совместим с российской операционной системой «Ред ОС» 8. Решение позволяет разворачивать виртуальные рабочие места без использования внешних репозиториев и с соблюдением требований российских регуляторов. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Совместимость с «Ред ОС» 8 — еще один шаг к кроссплатформенному развертыванию Cloud Desktop в корпоративном секторе. Решение закрывает типовые требования ИТ-служб: аутентификацию по SAML, работу по RDP, сохранение политик и параметров пулов, отсутствие внешних репозиториев и предсказуемые апдейты клиента. Это упрощает тиражирование виртуальных рабочих мест на рабочих станциях с отечественной ОС.

«Ред ОС» — отечественная операционная система, внесенная в реестр российского программного обеспечения Минцифры и имеющая действующий сертификат ФСТЭК России. Она соответствует нормативно-правовым актам регуляторов рынка, а также корпоративному стандарту ФОИВов, РОИВов и госкорпораций.

Сервис Cloud Desktop поддерживает ключевые сценарии эксплуатации в «Ред ОС» и позволяет использовать виртуальные рабочие места даже при ограниченной пропускной способности каналов связи.

«Импортонезависимый стек VDI-технологий поможет государственным компаниям и организациям с повышенными требованиями к безопасности создавать защищенные удаленные рабочие места», — сказал руководитель направления облачных и дата-сервисов VK Tech Дмитрий Лазаренко.

«Тесты показали стабильную работу клиента Cloud Desktop в стандартной редакции «Ред ОС» 8. Поддерживаемые сценарии использования дают организациям надежный инструмент для безопасного доступа к корпоративным приложениям и рабочим столам в средах с повышенными требованиями к целостности и управлению обновлениями», — отметила руководитель направления Маркетинг технологического партнерства «Ред Софт» Анна Авхимович.