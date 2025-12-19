ДОМ.РФ и «Сколково» подвели итоги работы строительного акселератора Build UP за 2025 год

ДОМ.РФ и «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) подвели итоги работы бизнес-акселератора Build UP за 2025 год. Группа компаний выступила стратегическим партнёром крупнейшей в России программы по поиску, отбору и ускоренному внедрению технологических решений в области девелопмента и строительства.

Традиционно в Сколковском институте науки и технологий в рамках акселератора состоялся демо-день. Он является ключевым мероприятием программы Build UP, где демонстрируются результаты проведенных пилотных внедрений передовых технологий на объектах и инфраструктуре партнёров.

Со вступительным словом к участникам обратился управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак и руководители компаний-партнёров Build UP. Программу демо-дня открыли заместитель председателя правления Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) Алексей Паршиков и заместитель генерального директора Фонда «Московский инновационный кластер» Ольга Романец.

«В ДОМ.РФ мы формируем будущее российских городов, и технологии становятся фундаментом этого будущего. Цифровизация и автоматизация уже сегодня меняют правила игры в строительстве и становятся важнейшей составляющей развития рынка. Совместные инициативы ДОМ.РФ и Сколково по формированию отраслевого хранилища данных, оценке цифровой зрелости девелоперов и поддержке отечественных ИТ‑решений уже создают инфраструктуру для технологического рывка. А проект акселерационной программы BuildUP позволяет объединить прогрессивное сообщество лидеров технологий и девелопмента, что задаёт новые стандарты качества жизни для миллионов людей», — подчеркнул управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Эксперты ДОМ.РФ поучаствовали в отборе проектов, а также выразили готовность включить решения участников в реестр отечественных ИТ-продуктов для строительства на базе наш.дом.рф. В рамках мероприятия генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов провёл презентацию инновационных решений, реализуемых на базе группы ДОМ.РФ.

«Уже сегодня для строительства реализуется ряд инструментов, которые способны повысить эффективность каждого этапа инвестиционно-строительного цикла. В следующем году на базе нашей компании мы планируем создать сразу ряд новых сервисов для девелоперов, включая решения в области роботизации, мастер-планирования и больших данных», — добавил Александр Лукьянов.

В финале акселератора разработки представили 25 компаний. Все решения были успешно реализованы на объектах и инфраструктуре партнёров. Основные направления инноваций: «строительство», «качество жизни», «поддержка продаж», «эксплуатация».

«Акселератор Build UP проводится Сколково семь лет подряд. За это время было подано более 5 тыс. заявок на участие в программе. Свыше 2 тыс. проектов представлены заказчикам и более 100 пропилотированы. Объём грантовой поддержки на внедрение проектов превысил 200 млн рублей», – отметил директор по городским и строительным технологиям, руководитель программы Build UP Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) Юрий Хаханов.

Самые высокие оценки получила роботизированная система для механизированного демонтажа строительных конструкций «Бетонолом» от компании «Роботехникс». Техника обладает минимальными габаритами при мощности более крупной техники и способна производить работы с высокой эффективностью и безопасностью труда. Производительность робота сопоставима с работой бригады из десяти человек. Компания уже выпускает более 20 единиц техники в год и готова расширять производство. В линейке три модели различных габаритов и мощности.

В числе лучших решений эксперты также отметили проект компании «Итссуппорт» — умные промышленные часы ITS Work Watch для контроля рабочего времени на стройке Legenda Development. Устройство помогает повысить эффективность работы предприятий и уровень безопасности сотрудников. Это первые и пока единственные часы на рынке, изначально разработанные для подобной задачи.

Эксперты также оценили IoT-платформу InSmart для управления инфраструктурой, квартир, зданий и территорий, которую развивает сколковский резидент «Инсмартавтоматика» совместно с девелоперской Группой «Голос». Система не только управляет устройствами внутри дома, но и позволяет удаленно мониторить состояние инженерных сетей жилья, отслеживать данные об энергопотреблении и создавать индивидуальные сценарии работы приборов.