В «Яндекс Браузере для организаций» появилась нейросеть «Алиса AI»

Число пользователей «Яндекс Браузера для организаций» за год достигло 4,2 млн сотрудников в 23 тыс. российских организаций из финансовой сферы, ритейла, промышленности, энергетики и других отраслей. За прошедший год он также получил несколько важных обновлений: нейросетевые навыки «Алисы AI», а также в расширенной версии защищенное хранилище, возможность упрощенной интеграции в корпоративную оргструктуру, а также функции, позволяющие в безопасном режиме реализовать концепцию Bring Your Own Device (BYOD). Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В 2025 г. команда корпоративного браузера «Яндекса» работала над тем, чтобы с его помощью сделать использование личных устройств сотрудников в офисе не только комфортным, но и безопасным. При этом, по данным совместного исследования «Яндекс Браузера для организаций» и Okkam, личные устройства на работе используют 74% россиян. Однако комфорт, которые дают привычные смартфоны и ноутбуки сотрудникам, соседствует с рисками для бизнеса: личные девайсы проще заразить вредоносными ПО, они в большей степени подвержены риску утечки конфиденциальных данных. В расширенной версии «Яндекс Браузера для организаций» от этих и других угроз теперь защищают десятки новых функций, среди которых:

– Защищенное хранилище (доступно в режиме technical preview). Эта технология с помощью шифрования защищает корпоративные файлы так, чтобы их можно было открыть и редактировать только на тех устройствах, которые назначил системный администратор. Пересылать такие файлы на другие устройства, сохранять в личном облаке бессмысленно, поскольку шифрование не позволит открыть их в читаемом виде.

– Обновленный мобильный браузер. Версия «Яндекс Браузера для организаций» для Android и iOS получила сразу несколько защитных функций, таких как обнаружение взлома, проверка безопасности, защита от обхода контура безопасности и пароль. Эти нововведения, вместе с некоторыми ранее реализованными функциями, защищают корпоративную информацию на личных устройствах сотрудников. Это делает «Яндекс Браузер для организаций» инструментом для безопасной реализации концепции BYOD в ИT-инфраструктурах, где ключевые бизнес-приложения существуют в веб-формате.

– Упрощенная интеграция в корпоративную оргструктуру. «Консоль управления» «Яндекс Браузера для организаций» теперь позволяет интегрировать «Браузеры» в существующую корпоративную оргструктуру, централизованно настраивать политики как для конкретного сотрудника, так и для целых отделов. Помимо этого, «Консоль» теперь доступна не только в облачном, но и в локальном формате, что отвечает запросам организаций, в которых есть сегменты сети, не подключенные к интернету.

Кроме того, в «Яндекс Браузере для организаций» и в базовой, и в расширенной версии теперь доступна нейросеть «Алиса AI». Она поможет сотрудникам компаний тратить меньше времени и сил на рутинную работу: быстро знакомиться содержанием веб-страниц и объемных текстов, интерпретировать данные из таблиц, создавать текстовый и визуальный контент.

«Яндекс Браузер для организаций в этом году обрел функциональность, которая делает его полноценным корпоративным продуктом класса Secure Enterprise Browser — то есть браузером со встроенными функциями безопасности, централизованным управлением, а также способностью защищать информацию на личных устройствах и в ненадежных сетях. При этом он остается не только безопасным, но и полезным инструментом для современного цифрового рабочего места — в том числе благодаря навыкам Aлисы AI», — сказал Илья Шибанов, СЕО «Яндекс Браузера».