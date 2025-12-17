Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

2ГИС начал показывать время до смены сигналов светофоров в регионах — первым подключен Новосибирск

В апреле 2025 г. 2ГИС первым в России начал показывать таймеры сигналов светофоров — в центре Москвы на экране навигатора стал отображаться текущий сигнал светофора и оставшееся время до его смены. Осенью 2025 г. к сервису подключили умные светофоры по всей столице. А в декабре 2025 г. геосервис расширил покрытие этой функции: теперь сигналы светофоров доступны и в Новосибирске. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

В Новосибирске данные от интеллектуальных светофорных объектов предоставляются ГКУ Новосибирской области «Центр организации дорожного движения».

«Дублирование таймера светофора в навигаторе дает водителю больше возможностей контролировать ситуацию на дороге, делает ее более предсказуемой, — сказал Сергей Кириллов, руководитель продуктов транспорта и навигации в 2ГИС. — Нам приятно запустить такую функцию в городе, где был основан 2ГИС — Новосибирск стал первым региональным центром в России, где сигналы светофоров и время до их смены показываются в мобильном приложении навигатора. Сейчас к сервису подключены не все интеллектуальные светофоры, но уже скоро мы расширим охват на весь город. Проект активно развивается, впереди — запуск в других городах России».

gis1.jpg

2ГИС

Сейчас к сервису подключены сотни светофоров в Новосибирске более чем на 50 перекрестках правого берега. Протестировать новую функцию уже можно, например, на Красном проспекте, проспекте Дзержинского, на улицах Жуковского, Дуси Ковальчук, Гоголя. В будущем количество подключенных к проекту светофоров увеличится.

Василий Саутин, Т1: Процессы DevSecOps в каждой индустрии необходимо выстраивать по-разному
Цифровизация

Навигатор показывает именно тот сигнал и таймер, который актуален для текущего маршрута пользователя. Это исключает путаницу и делает поездки безопаснее. Кроме того, таймеры помогают сориентироваться при подъезде к перекресткам, где светофор еще не виден — например, из-за поворота дороги или других машин. Сигнал с таймером уже отображается на карте, позволяя водителю заранее понять, что его ждет впереди.

Таймер смены сигнала на светофорах доступен в Москве и Новосибирске — в режиме ведения по маршруту в навигаторе 2ГИС — в мобильном приложении на iOS, Android, а также на мультимедиа-экранах автомобилей с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой

RuTube занялся технологическими разработками и научился обходиться без «Яндекс» и Google

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда

Аpple безжалостно заблокировала профиль своего верного фаната, автора книг по программированию на Swift для iPhone. Его «отменили» за крошечную безобидную оплошность

Эксперты:  IBP-системы повышают точность прогноза спроса на 15-30 процентов

Санкции нипочем. Россияне создали суверенную замену Microsoft Office и Google Docs для смартфонов и планшетов

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще