В Чувашии заемщик ФРП увеличил мощности по производству устройств для защиты энергообъектов в 1,6 раза

Научно-производственное предприятие «Бреслер» нарастило в Чебоксарах мощности по выпуску микропроцессорных терминалов релейной защиты и противоаварийной автоматики в 1,6 раза. Общий объем инвестиций в расширение производства превысил 250 млн руб.. Из них 200 млн руб. предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа по флагманской программе «Проекты развития». Об этом CNews сообщили представители ФРП.

На средства займа ФРП предприятие установило современную высокотехнологичную линию поверхностного монтажа электронных плат – ключевого элемента микропроцессорных терминалов.

Терминалы «Бреслер» – цифровые устройства защиты и автоматики для различных типов подстанций и электростанций. Они измеряют параметры электросети, анализируют предшествующие неполадкам данные, управляют оборудованием и интегрируются в автоматизированные системы управления.

Устройства противоаварийной автоматики позволяют оперативно предотвращать аварийные ситуации в энергосистемах, минимизируя ущерб от неисправностей и повышая безопасность энергоснабжения. Устройства релейной защиты позволяют своевременно отключить поврежденный участок, минимизируя последствия аварийных ситуаций, способствуя быстрому восстановлению работы сети и повышая устойчивость энергетической инфраструктуры.

«Сегодня степень изношенности оборудования в электроэнергетике России составляет около 50%. Переход отрасли от электромеханических устройств защиты и автоматики к микропроцессорным создает высокий спрос на современные решения. Благодаря участию Фонда развития промышленности в проекте мы смогли модернизировать производство и намерены увеличить долю в соответствующем сегменте быстрорастущего отечественного рынка до 10%», – сказал генеральный директор ООО «НПП «Бреслер» Николай Ефимов.

Меньше рутины, больше инженерного творчества: Антон Атоян, «СберТех», — о том, как ИИ меняет разработку
Цифровизация

Основными заказчиками продукции являются «Россети», «Газпром», «Роснефть», «Транснефть», «РусГидро» и другие промышленные предприятия со значительным потреблением электрической энергии.

В рамках проекта на предприятии также создана новая испытательная лаборатория с комплексом для проверки на электромагнитную совместимость и эталонным метрологическим оборудованием. Это позволяет проводить практически полный перечень испытаний опытных образцов и контроль серийной продукции, повышая качество и надежность устройств.

