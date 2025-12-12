Разделы

Резидент «Сколково» запустил инженерный хаб по выпуску инновационных систем релейной защиты

Компания innel, резидент «Сколково», приступила к производству полного цикла уникальных систем релейной защиты и промышленной автоматики. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Производственный комплекс, размещенный на площади 1 тыс. кв. м, организован как полный цикл и состоит из порядка десяти участков, включая: разработку, литье корпусов, поверхностный монтаж, программирование и финальные испытания. Первый корпус начал работу в августе, а уже к декабрю производство вышло на объем семь тыс. изделий в месяц. Проектная мощность нового предприятия позволяет выпускать до 30 тыс. устройств в месяц.

«Ключевая инновация проекта innel заключается в производстве модульных устройств электрозащиты для жилых, коммерческих и промышленных объектов, обеспечивающих защиту человека от поражения электрическим током в сетях с отсутствующим заземлением (TN-C) и при использовании PEN-проводника. В рамках участия в проекте Сколково компания получила более 1,5 млн руб. грантовой поддержки. Запуск собственного производства позволит нашему участнику занять ключевую нишу на рынке электрозащиты страны с дальнейшим планируемым масштабированием на страны Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки», — сказал Александр Кочуров, старший проектный менеджер Центра развития промышленных технологий Фонда «Сколково».

Первая линейка продукции компании включает пять типов исполнения инновационных реле контроля напряжения. Устройства, устанавливаемые в электрощит, не только защищают технику от скачков напряжения, но и позволяют управлять системой электроснабжения через приложения для «умного дома» (в версиях со встроенным Wi-Fi-модулем).

«Мы открыли не просто завод, а инженерный хаб. Одна из целей компании — стимулирование развития конкурентной среды на рынке электротехнического оборудования. А приглашение экспертов отрасли — это возможность услышать конечных потребителей и создать для них лучший продукт. Мы намерены наглядно продемонстрировать профессиональному сообществу высокий технологический уровень и полный цикл создания современных инженерных решений российского производства», — сказал Сергей Паршиков, генеральный директор innel.

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами
Телеком

Запуск собственного производства полного цикла в Подольске является ключевым этапом в стратегии импортозамещения и укрепления технологического суверенитета России в сегменте низковольтного оборудования. До весны 2026 г. на заводе innel планируется отладить выпуск всей первой линейки продукции и приступить к разработке новых устройств.


