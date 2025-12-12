Разделы

Бизнес Кадры
|

ИТ-специалисты назвали основные требования к коворкингам: наличие диванов-кроватей, еда, кофе и быстрый Wi-Fi

Опрос, проведенный девелоперской компанией MR, показал, что именно работающих удаленно людей привлекает в коворкингах и как они выбирают место для работы. Среди респондентов было более 500 специалистов из сферы ИT. Об этом CNews сообщили представители MR.

Выделяя важность наличия определенных удобств, респонденты отметили, что самое ценное для них в удаленной работе — это быстрый и стабильный Wi-Fi, так ответили почти 32% опрошенных. Зоны для одиночной работы выделили 29% респондентов. 28% специалистов указали, что в коворкинге должна быть возможность заказать еду и кофе. При этом каждый четвертый мечтает о диванах-кроватях, чтобы можно было отдохнуть от сидячей работы. Столько же опрошенных считают важной возможность регулировать освещение либо выбирать место с разным вариантом освещения на свой вкус.

Работать за длинным общим столом выберут 8% опрошенных, а закрытая площадка с выходом во дворик привлекла бы 11%.

При этом 27% удаленщиков считают, что коворкинг должен быть расположен на первом этаже их жилого комплекса, 16% локация «офиса» не так принципиальна, 25% важно оставаться близко ко всем видам инфраструктуры, 33% готовы работать из любого коворкинга, если есть еда и кофе.

«Коворкинги, удовлетворяющие большинство потребностей, о которых заявили респонденты, есть практически в каждом жилом комплексе девелопера MR. Например, в премиальном проекте «JOIS» предлагает коворкинг, как одну из своих инфраструктурных особенностей», – сказали представители девелопера MR.

ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать
цифровизация

«Практически каждый считает важным иметь возможность для сосредоточенной индивидуальной работы, для встреч и переговоров коллабораций, а также иметь зоны отдыха — все как в офисе, но «дома». В своих жилых комплексах мы фактически интегрируем подобные рабочие места в жилую среду: коворкинг является частью комплекса, где есть и другие удобства (фитнес, лаундж-зоны, кафе, зеленые террасы) — тем самым создается единое пространство “работать + жить”», — отметили представители MR.

В компании подчеркивают, что покупатель жилья все чаще делает выбор не просто по типу планировки, а по «образу жизни». Наличие коворкинга — серьезный аргумент: это и экономия времени, и удобство, и статус. Девелопер при этом получает конкурентное преимущество: инфраструктура для «работы дома» становится частью ценности жилья, особенно для ИТ-специалисты, фрилансеров и гибридных сотрудников.

«Для айтишника коворкинг — это не просто место, где стоит стол и есть wi-fi. Это среда, где можно сосредоточиться, развиваться, общаться и при этом сохранить баланс между работой и личной жизнью», — отметили в MR.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом

Microsoft пообещала прекратить разработку сверхинтеллекта, если он станет угрозой для человечества

ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать

Начался суд над гендиректором завода, поставлявшего МВД китайские рации под видом российских

Михаил Егоров, «АйДи — Технологии управления»: Система электронного документооборота сегодня – это по сути интеллектуальный помощник

Половина крупных российских компаний готова увольнять работников из-за внедрения ИИ

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц
Показать еще