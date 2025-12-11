Trouver представила серию базовых роботов-пылесосов с автономностью до 90 дней

Компания Trouver официально запустила продажи базовой серии роботов-пылесосов E20s, включающей две модели — E20s Pro и E20s Pro Plus. Новинки могут похвастаться боковой щеткой с U-образной текстурой, которая предотвращает наматывание волос и шерсти домашних животных и новым двигателем собственной разработки, который обеспечивает высокую для стартового сегмента мощность всасывания интенсивностью до 13000 Па.

В обеих моделях серии используется навигация 3DAdapt на основе однолучевого лазера, распознающая объекты в реальном времени и статический модуль для влажной уборки, который позволяет одновременно собирать пыль и протирать пол.

Центральная щетка имеет V‑образную конструкцию, которая обеспечивает эффективную очистку стыков между напольным покрытием или ворсом, а прямо за ней ряд герметичных зубцов гребня создает ураганный поток воздуха. Такая комбинация минимизирует намотку волос и шерсти на центральную щетку.

Модели различаются между собой наличием станции самоочистки. Старшая версия — E20s Pro Plus — оснащена станцией с функцией автоматического опустошения пылесборника робота-пылесоса. В базе предусмотрен герметичный мусорный мешок объемом 4 литра, который избавляет пользователя от необходимости регулярного обслуживания робота. Автономности базы может хватить на 3 месяца ежедневной уборки.

Модели Trouver E20s Pro и E20s Pro Plus уже доступны на официальном сайте Trouver, в магазинах DNS, «Яндекс Маркет», «Технопарк» и Ozon по цене: E20s Pro от 16990 руб. E20s Pro Plus от 22990 руб.