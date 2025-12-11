Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Нижегородцы назвали главные раздражители онлайн-коммуникаций на работе

Цифровая экосистема МТС и входящая в нее платформа «МТС Линк» изучили, как жители Нижегородской области и Приволжского федерального округа относятся к рабочим онлайн-встречам, и выяснили, что больше всего их раздражает в процессе коммуникаций. В топе — невовлеченность, несоблюдение регламента и отвлечение на сторонние дела. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным исследования, нижегородцы и жители других приволжских регионов положительно оценивают коммуникацию на рабочем месте: более 70% считают ее структурированной. При этом только 40% респондентов отметили, что в их компании существует единый стандарт коммуникации, доведенный до всех сотрудников. Около 40% тех, кто оценивает коммуникации как неструктурированные, затрудняются выделить причины. Среди отмеченных проблем чаще всего упоминается отсутствие единых правил взаимодействия между сотрудниками и отделами, а также нехватка специалистов, отвечающих за организацию и координацию коммуникационных процессов.

Исследование выявило, что больше половины сотрудников довольны количеством общения на работе. А вот те, кому кажется, что общения много, жалуются на избыток чатов, звонков, встреч и электронных писем.

ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать
цифровизация

Более 60% опрошенных отделяют личные разговоры от рабочих, пользуясь разными приложениями. Почти столько же испытывают проблемы при использовании рабочих мессенджеров: людям долго отвечают или сообщения читают несвоевременно.

Недостаточная вовлеченность, отвлеченность на посторонние дела и опоздания — три главных раздражителя онлайн-встреч в Нижегородской области. По итогам опроса выяснилось, что каждая из указанных проблем была отмечена примерно каждым пятым участником.13% респондентов раздражает, когда их руководитель просит включить камеру. 10% респондентов считают неприемлемым, если участники во время звонка едят, курят или занимаются другими посторонними вещами. Значительно меньше людей обращают внимание на случайные проявления нецензурной речи — такая проблема беспокоит лишь 4% опрошенных.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Герман Величко, «Айсорс»: Виртуализация АСУ ТП дает до 30% экономии

В Европе арестовали акции Google по требованию российской компании

Топ-7 внедрений HR-платформ в России. Рейтинг CNews Analytics

Хакеры массово минируют код на самом популярном языке программирования

Глеб Мельников, «РосБизнесСофт»: Когда CRM не справляется, на помощь бизнесу приходит ERP-система

Россиян достали высокие тарифы на связь. Началась массовая смена сотовых операторов – уходят со своим номером

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще