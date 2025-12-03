ВТБ Мои Инвестиции рассказали, как ИИ помогает бороться с «информационным шумом»

ВТБ Мои Инвестиции представили на Инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» инструменты на основе искусственного интеллекта, которые помогают инвесторам избежать эмоциональных решений и убытков в условиях переизбытка данных.

Переизбыток информации на финансовых рынках так же парализует инвестора, как и ее недостаток, но при этом еще и подталкивает к импульсивным решениям, которые зачастую оказываются неверными и приводят к убыткам. Такое мнение высказал вице-президент, управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ Александр Казаков, выступая на сессии «Игра на опережение: как технологии и искусственный интеллект меняют инвестиции» в ходе Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» 3 декабря.

«Когда информации мало — человек просто не знает, что делать, и не инвестирует. Когда информации слишком много — мозг переходит в режим "выживания": он начинает реагировать на самые громкие и эмоциональные сигналы. Инвестор принимает поспешное решение и в большинстве случаев оказывается в минусе», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что задача брокера — «разгрузить мозг пользователя от лишнего шума» и предоставить сервисы и инструменты, которые помогают, а не усложняют принятие инвестиционных решений.

Технологии против «когнитивной нагрузки»

В этом ключе брокер ВТБ развивает несколько высокотехнологичных сервисов в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции:

Консенсус-прогноз. В карточке каждого финансового инструмента представлена усредненная оценка цены от крупнейших инвестдомов. Это, по словам управляющего директора департамента брокерского обслуживания банка, защищает инвесторов от неверных решений на основе одиночных «громких» мнений;

AI-саммари новостей. Вместо бесконечной ленты событий система с помощью искусственного интеллекта анализирует десятки новостей в день, определяет их тональность, проверяет источник и формирует три коротких абзаца о влиянии новостей на конкретный инструмент. «Так мы боремся с избыточной когнитивной нагрузкой на пользователя», — пояснил Александр Казаков.

«Интеллект», который все делает сам

Для тех, у кого нет времени постоянно следить за рынком, брокер ВТБ создал автоматизированный продукт «Интеллект». Одна из его стратегий полностью основана на технологиях искусственного интеллекта.

«Основная идея модели — работа с несколькими сотнями признаков. Из них система динамически отбирает те, что оказывают наибольшее влияние в ближайшем периоде. Если какой-то фактор перестает быть значимым для рынка, он автоматически исключается», — рассказал Александр Казаков.

Он добавил, что для комплексного учета всех параметров применяется нейросеть, а в модель встроен механизм адаптации к меняющимся условиям и модуль оптимизации рисков. «Такая модель избавлена от галлюцинаций», — подчеркнул спикер.

ИИ, который понятно объясняет

Несмотря на сложную многоуровневую систему нейронных сетей, продукт «Интеллект» удобен для клиента и дает понятные пояснения своих действий.

«Он всегда может объяснить, почему принял то или иное инвестиционное решение. Любые изменения портфеля сопровождаются понятным комментарием в специальном разделе», — резюмировал Александр Казаков.

Таким образом, брокер ВТБ стремится решить одну из ключевых проблем современного частного инвестора — информационную перегрузку, предлагая как инструменты для самостоятельного анализа, так и полностью автоматизированные решения на базе искусственного интеллекта.