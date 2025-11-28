Разделы

Веб-сервисы
|

В «Сферум» в Мах появились познавательные каналы

В «Сферуме» в национальном мессенджере Мах стали доступны познавательные каналы. В учебном пространстве в разделе сервисы запущена «Витрина каналов» с образовательным и познавательным контентом. Об этом CNews сообщили представители VK.

Подборки сформированы по актуальным для педагогов, учащихся и родителей направлениям: официальная информация от Минпросвещения России и Рособрнадзора, каналы про педагогические практики и об учебе, все про подготовку к экзаменам и поступление в вузы и СПО, а также хобби, культура, литература и история, спорт и многое другое.

Также школы и колледжи получили возможность создавать в «Сферуме» в Mах официальные каналы. В них можно делиться важными новостями из жизни образовательной организации, публиковать итоги соревнований и конкурсов, рассказывать о достижениях педагогов и учеников.

Кроме того, в «Сферуме» в Мах создать свой канал теперь могут и пользователи с верифицированной ролью педагог. Это будут закрытые каналы под конкретные задачи в рамках образовательного процесса, например, для информирования своего класса или родителей своих учеников о важных событиях.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рейтинг кибербезопасности отечественных СУБД общего назначения 2025

В России готовится подтверждение личности пользователей, публикующих контент в интернете

Обзор: Российские RPA-платформы 2025

К чему-то готовятся? Власти рекомендуют чиновникам перейти в Max до Нового года

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО

Гигантский производитель самолетов не в силах слезть с «иглы» Microsoft. Все сроки сорваны, вместо «считанных месяцев» прошло семь лет

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще