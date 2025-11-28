В «Сферум» в Мах появились познавательные каналы

В «Сферуме» в национальном мессенджере Мах стали доступны познавательные каналы. В учебном пространстве в разделе сервисы запущена «Витрина каналов» с образовательным и познавательным контентом. Об этом CNews сообщили представители VK.

Подборки сформированы по актуальным для педагогов, учащихся и родителей направлениям: официальная информация от Минпросвещения России и Рособрнадзора, каналы про педагогические практики и об учебе, все про подготовку к экзаменам и поступление в вузы и СПО, а также хобби, культура, литература и история, спорт и многое другое.

Также школы и колледжи получили возможность создавать в «Сферуме» в Mах официальные каналы. В них можно делиться важными новостями из жизни образовательной организации, публиковать итоги соревнований и конкурсов, рассказывать о достижениях педагогов и учеников.

Кроме того, в «Сферуме» в Мах создать свой канал теперь могут и пользователи с верифицированной ролью педагог. Это будут закрытые каналы под конкретные задачи в рамках образовательного процесса, например, для информирования своего класса или родителей своих учеников о важных событиях.