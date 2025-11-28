«Спортс» запускает персональную ленту и обновленную экосистему для авторов

«Спортс» объявляет о запуске ключевых обновлений. Это персональная лента и новые инструменты для авторов блоговой платформы «Спортса» «Трибуны» — монетизация и кросспостинг из Telegram. Запуск стал частью стратегического перехода «Спортса» от классического СМИ к полноценной медиаплатформе, где каждый пользователь получает индивидуальную картину спорта, а каждый автор — инструменты для роста и заработка. Об этом CNews сообщили представители «Спортс».

Теперь на «Спортсе» появился персонализированный раздел «Моя лента», где контент формируется под каждого конкретного читателя. Лента объединяет редакционные тексты, посты Трибуны и ключевые новости дня, которые предлагаются алгоритмами машинного обучения. Пользователь может управлять рекомендациями: подписываться на любимые команды и авторов, блокировать нежелательные темы, исключать повторяющиеся посты.

Евгений Коврин, генеральный директор «Спортса»: «Персональная лента – сервис не только для читателей, но и для писателей. Тем более только вместе с ними у нас получится сделать ленту действительно персональной – ни одна редакция в мире не сможет обеспечить покрытие всех интересов аудитории. Мы стремимся к тому, чтобы освещать все интересное в спорте, но едва ли глубоко напишем о "Комо", "Буде-Глимт" или падении двух "Шеффилдов" в "Чемпионшипе". Если вы уже пишете о спорте в другом месте, сейчас лучшее время, чтобы начать на "Спортсе"».

Одновременно «Спортс» запускает новые возможности для авторов «Трибуны» — платформы пользовательского контента.

На «Трибуне» появляется пилотная программа монетизации: авторы смогут получать выплаты из рекламной выручки за просмотры своих постов. Доходы будут зависеть от количества просмотров.

Для авторов, ведущих собственные каналы, запущен инструмент кросспостинга: с помощью бота пост из Telegram можно в один клик отправить в блог на «Трибуне». Достаточно переслать сообщение боту — и через несколько секунд публикация появится на сайте.