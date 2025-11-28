Разделы

Веб-сервисы
|

«Спортс» запускает персональную ленту и обновленную экосистему для авторов

«Спортс» объявляет о запуске ключевых обновлений. Это персональная лента и новые инструменты для авторов блоговой платформы «Спортса» «Трибуны» — монетизация и кросспостинг из Telegram. Запуск стал частью стратегического перехода «Спортса» от классического СМИ к полноценной медиаплатформе, где каждый пользователь получает индивидуальную картину спорта, а каждый автор — инструменты для роста и заработка. Об этом CNews сообщили представители «Спортс».

Теперь на «Спортсе» появился персонализированный раздел «Моя лента», где контент формируется под каждого конкретного читателя. Лента объединяет редакционные тексты, посты Трибуны и ключевые новости дня, которые предлагаются алгоритмами машинного обучения. Пользователь может управлять рекомендациями: подписываться на любимые команды и авторов, блокировать нежелательные темы, исключать повторяющиеся посты.

Евгений Коврин, генеральный директор «Спортса»: «Персональная лента – сервис не только для читателей, но и для писателей. Тем более только вместе с ними у нас получится сделать ленту действительно персональной – ни одна редакция в мире не сможет обеспечить покрытие всех интересов аудитории. Мы стремимся к тому, чтобы освещать все интересное в спорте, но едва ли глубоко напишем о "Комо", "Буде-Глимт" или падении двух "Шеффилдов" в "Чемпионшипе". Если вы уже пишете о спорте в другом месте, сейчас лучшее время, чтобы начать на "Спортсе"».

Одновременно «Спортс» запускает новые возможности для авторов «Трибуны» — платформы пользовательского контента.

Антон Виговский, «Ростелеком»: Количество рабочих мест уже не равно количеству сотрудников в компании

Цифровизация

На «Трибуне» появляется пилотная программа монетизации: авторы смогут получать выплаты из рекламной выручки за просмотры своих постов. Доходы будут зависеть от количества просмотров.

Для авторов, ведущих собственные каналы, запущен инструмент кросспостинга: с помощью бота пост из Telegram можно в один клик отправить в блог на «Трибуне». Достаточно переслать сообщение боту — и через несколько секунд публикация появится на сайте.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Антон Виговский, «Ростелеком»: Количество рабочих мест уже не равно количеству сотрудников в компании

Создан мощный «убийца» MS Office и Google Docs. Россиян к нему не подпускают

Обзор: Онлайн-доски 2025

На «Авито» стали массово предлагать ИИ-агентов для бизнеса

Иван Оселедец, профессор РАН: В некоторых областях уровень внедрения ИИ у нас сильно выше, чем в других странах

В России готовится подтверждение личности пользователей, публикующих контент в интернете

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще