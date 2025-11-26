«Битрикс24» представил обновление CRM

Битрикс24 расширил возможности CRM. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Искусственный интеллект — незаменима частью CRM-систем. Нейросети продолжают становиться частью все большего количества сценариев работы менеджеров. В «Битрикс24» уже реализованы: заполнение карточки сделки на основе чата и звонка. Технология сама расшифровывает сообщения покупателя и вносит информацию в поля CRM; работа с повторными продажами. Система автономно находит клиентов из базы, которые с высокой вероятностью готовы купить снова.

«Битрикс24» представил обновления своей CRM-системы, которые еще сильнее упростят работу менеджеров.

Регулярные счета. Зачастую необходимо раз в неделю, месяц или квартал выставить счет клиенту.

Теперь пользователям доступна настройка регулярных счетов. Система позволяет настроить шаблон и расписание, после чего платежные документы будут выставляться и отправляться клиентам автоматически, без участия менеджера. Решение будет полезно для типов бизнеса с цикличными платежами.

Обновление контакт-центра. Появились интеграции с мессенджерами WhatsApp и Telegram через Wazzup. После подключения менеджеры смогут коммуницировать с клиентами по разным каналам в едином пространстве.

Ранее компания уже представила интеграцию с Max всем компаниям, которые могут создавать собственных ботов в Max.

В ближайшее время пользователям будет доступно распознавание нерелевантных звонков, которое подскажет, что менеджер разговаривал не с потенциальным покупателем, а, например, с подрядчиком.

Также станет возможно автоматически ставить дела из звонков. BitrixGPT обработает разговор и поставит дела. Это освободит ресурсы отдела продаж, договоренности с клиентами точно не будут нарушены.