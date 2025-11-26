Разделы

ПО Бизнес-приложения Искусственный интеллект axenix
|

«Битрикс24» представил обновление CRM

Битрикс24 расширил возможности CRM. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Искусственный интеллект — незаменима частью CRM-систем. Нейросети продолжают становиться частью все большего количества сценариев работы менеджеров. В «Битрикс24» уже реализованы: заполнение карточки сделки на основе чата и звонка. Технология сама расшифровывает сообщения покупателя и вносит информацию в поля CRM; работа с повторными продажами. Система автономно находит клиентов из базы, которые с высокой вероятностью готовы купить снова.

«Битрикс24» представил обновления своей CRM-системы, которые еще сильнее упростят работу менеджеров.

Регулярные счета. Зачастую необходимо раз в неделю, месяц или квартал выставить счет клиенту.

Теперь пользователям доступна настройка регулярных счетов. Система позволяет настроить шаблон и расписание, после чего платежные документы будут выставляться и отправляться клиентам автоматически, без участия менеджера. Решение будет полезно для типов бизнеса с цикличными платежами.

Обновление контакт-центра. Появились интеграции с мессенджерами WhatsApp и Telegram через Wazzup. После подключения менеджеры смогут коммуницировать с клиентами по разным каналам в едином пространстве.

«Ред Софт» перезапустила программу технического партнерства: что нового?
Цифровизация

Ранее компания уже представила интеграцию с Max всем компаниям, которые могут создавать собственных ботов в Max.

В ближайшее время пользователям будет доступно распознавание нерелевантных звонков, которое подскажет, что менеджер разговаривал не с потенциальным покупателем, а, например, с подрядчиком.

Также станет возможно автоматически ставить дела из звонков. BitrixGPT обработает разговор и поставит дела. Это освободит ресурсы отдела продаж, договоренности с клиентами точно не будут нарушены.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Павел Каштанов, «Синтеллект»: С ростом доверия компаний к ИИ мы видим все больше областей его применения в проектах СЭД

«МойОфис» попытается обогнать MS Office за счет искусственного интеллекта

Павел Перов, «Корус Консалтинг»: Платформы для управления информацией эволюционируют в системы знаний

«Крестный отец ИИ»: Нас ждут экономические кризисы и войны с массовым применением автономного оружия

От заявки до склада: как стройка переходит на SaaS-управление закупками и учетом

Названы самые популярные в России нейросети. ChatGPT в конце списка

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще