Разделы

Веб-сервисы
|

Треть россиян раздражают очереди в пунктах выдачи, а каждый пятый хочет, чтобы ПВЗ работали ночью

Логистический оператор DPD в России опросил клиентов ПВЗ, чтобы узнать, какие факторы влияют на их мнение о работе пунктов выдачи. 30,8% пожаловались на очереди, неудобная примерочная или ее отсутствие нервирует 7,9% респондентов. Также выяснилось, что 20,7% хотели бы, чтобы пункты выдачи работали ночью. Об этом CNews сообщили представители DPD.

Несмотря на отдельные замечания, общий уровень удовлетворенности остается высоким. Так, почти 90% клиентов (89,7%) положительно оценили процесс получения заказа в пункте выдачи. Отвечая на вопрос «Не было ли у вас мысли больше никогда не заказывать в этот пункт после негативного опыта», подавляющее большинство ответило отрицательно. Среди немногочисленных жалоб опрошенные упомянули недостаточно вежливого или компетентного сотрудника (3,6%), а также долгое ожидание и беспорядок в пункте (по 2,6%).

Отвечая на вопрос о выборе ПВЗ для получения заказа, респонденты могли отметить несколько критериев. На первом месте по значимости оказалось местоположение пункта, его выбрали 88,5% опрошенных. Далее следуют срок доставки (45,6%) и наличие примерочных (28,9%). Стоимость доставки играет роль для 26,2% опрошенных. А вот высокий рейтинг пункта на геосервисах мало кому важен — всего 4,9% репондентов выбрали его среди прочих ответов. Выяснилось также, что есть клиенты, которые хотят иметь возможность оплаты наличными, правда, их всего 1%.

Почти половина опрошенных (45,9%) готова оплатить заказ онлайн при оформлении. 10 лет назад ситуация была принципиально иная: так, 70% потребителей предпочитали оплачивать товары наличными при получении, так как не доверяли безопасности онлайн-платежей. В настоящее время доля оплаты наличными в ПВЗ минимальна — всего лишь 5,6%. А в лидерах оплата картой при получении — 48,9% респондентов выбрали этот способ (можно было указать до пяти наиболее подходящих вариантов).

В условиях периодически нестабильного интернета пользователи предпочитают получать уведомление о статусе заказа в SMS. Более половины опрошенных (55,7%) выбрали этот способ коммуникации. DPD еще в мае запустила сервис, позволяющий отправлять уведомления о доставке только через SMS. Такие сообщения приходят мгновенно даже при слабом сигнале, что помогло вдвое сократить возвраты товаров и поднять CSI клиентов на 4%. На втором месте по удобству мессенджеры (42%) и на третьем — электронная почта (21%).

Иван Оселедец, профессор РАН: В некоторых областях уровень внедрения ИИ у нас сильно выше, чем в других странах

39,3% опрошенных на вопрос, существует ли компания сети ПВЗ, которой вы отдали бы предпочтение, ответили, что перевозчик на выбор не влияет.

Разбивка по категориям оказалась вполне ожидаемой: 35,1% респондентов забирали в ПВЗ заказы fashion, 15,1% — товары для красоты и здоровья, 11,1% — покупки для дома, сада и ремонта. Детские товары оказались на четвертом месте с долей 9,5%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

«Крестный отец ИИ»: Нас ждут экономические кризисы и войны с массовым применением автономного оружия

Российские платформы унифицированных коммуникаций. Карта рынка

Названы самые популярные в России нейросети. ChatGPT в конце списка

Павел Каштанов, «Синтеллект»: С ростом доверия компаний к ИИ мы видим все больше областей его применения в проектах СЭД

Штрафы за рекламу в Facebook* и Instagram* увеличат до миллиона

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще