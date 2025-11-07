Разделы

Внимание, цветы и подарки своими руками: что женщины хотят получить на День матери

Сервис доставки из магазинов и ресторанов «Купер» и исследовательская компания «ОнИн» провели опрос* и узнали у россиян, как они отмечают День матери. Оказалось, что главными символами праздника остаются цветы, внимание и теплые слова, а каждый четвертый проводит этот день в кругу семьи. Об этом CNews сообщили представители «Купера».

Кого поздравляют и сколько тратят

Поздравления на День матери готовят 90% россиян — среди адресатов в основном, безусловно, мамы (78%). Также четверть (28% и 27%) поздравляют матерей своих детей и бабушек, а 12% — других близких женщин.

Те, кто дарит подарки в честь этого праздника, в среднем тратят около 3,6 тыс. руб. Но большинство (43%) укладывается в три тыс. руб.. Еще почти треть (29%) закладывают бюджет от трех до пяти тыс. руб., а 24% готовы потратить более пяти тыс. руб., из них 5% — более 10 тыс. руб.

Что дарят и где покупают

В основном на День матери дарят цветы (66%) и внимание (50%) — каждый второй подарок не обходится без теплых слов благодарности. Каждый третий (37%) дарит съедобные подарки — например, конфеты, шоколад или деликатесы. Треть опрошенных предпочитают вручать косметику и парфюмерию, а также товары для дома. Каждый пятый (22%) стремится дарить впечатления — путешествия, необычные экскурсии и мастер-классы.

Исключительно онлайн покупают подарки уже четверть россиян 24% — чаще это молодежь и жители крупных городов. 3% опрошенных делают подарки своими руками.

Чего хотят сами мамы

День матери остается праздником не столько материальных, сколько эмоциональных презентов. Отвечая на вопрос о желанных подарках, мамы чаще всего говорили о том, что им будет достаточно внимания и заботы (67%). Каждая вторая (54%) также отмечала цветы, а треть (30%) — подарки, сделанные своими руками. Еще четверть сказали, что будут рады сертификату на услуги (26%) или путешествию (24%). 11% опрошенных хотели бы в качестве подарка бытовую технику для дома.

При этом для многих День матери остается тихим семейным праздником. Так, почти каждая вторая (47%) женщина хотела бы провести его дома в кругу семьи. 14% — в поездке или на отдыхе, 9% — в ресторане или кафе.

*Опрос проходил в сентябре 2025 г., охват составил более тысячи пользователей в возрасте от 18 до 66 лет.

