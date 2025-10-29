iRu: почти половина сотрудников в компаниях работает на технике старше 5 лет

Согласно исследованию российского производителя iRu компьютерной техники, возраст корпоративных устройств большинства сотрудников превышает три года — это отметили 77% респондентов. При этом значительная часть пользователей указала, что их устройства уже не справляются с современными задачами (73%). Чаще всего поводом для замены становится снижение производительности или поломка.

В опросе приняли участие более 1,4 тыс. интернет-пользователей. Среди респондентов — преимущественно мужчины (77%), а основная возрастная группа пришлась на людей от 30 до 50 лет (почти 70% всех участников). Молодежь до 20 лет составила лишь 1,5% выборки.

Половина опрошенных (50%) работают исключительно в офисе, еще 28% совмещают офисный и удаленный форматы, 22% трудятся полностью дистанционно. Большинство сотрудников используют настольные ПК или неттопы (60%), на втором месте — ноутбуки (30%), реже встречаются моноблоки и планшеты.

Анализ показал, что в корпоративном сегменте техника эксплуатируется максимально долго: большая часть пользователей указала, что обновление происходит только при поломке (52%) или раз в 4–5 лет (15%), а не по установленному циклу. Если сотрудники используют в работе личные устройства, это, как правило, модели не старше четырех лет (63%).

Главными факторами замены рабочей техники стали снижение скорости и производительности (43%), поломки и сбои (42%), прекращение поддержки программного обеспечения (6%). Это говорит о том, что и компании, и пользователи стараются использовать компьютеры вплоть до момента, когда те перестают справляться с задачами.

Причины замены различаются в зависимости от типа устройств. Среди пользователей моноблоков значимым фактором становится внедрение новых корпоративных стандартов или требований безопасности, а также прекращение поддержки ПО (26%). Для ноутбуков и настольных ПК приоритеты иные: 44% пользователей меняют устройство из-за снижения производительности, еще 31% — только после поломки. Новые стандарты и отсутствие поддержки стали причиной замены только для 10% респондентов.

Отношение к обновлению техники в целом умеренное: почти половина (47%) считают оптимальной замену раз в 3–4 года, 37% предпочитают «работать, пока работает», 13% стараются обновлять устройства при первой возможности, а 3%, напротив, избегают замены.

«Новое устройство не всегда означает повышение эффективности. Во многих случаях своевременное обслуживание, профилактика и грамотная настройка существующей техники дают больший эффект, чем срочная замена. Важно не столько купить новое, сколько поддерживать инфраструктуру в рабочем состоянии, тем более, если производитель позволяет проводить апгрейд без потери гарантии», — сказал Артем Пищулин, менеджер по бренд-коммуникациям iRu.