Fesco запустила собственный сайт для моряков

Транспортная группа Fesco в дополнение к новому мобильному приложению запустила собственный сайт для работы с моряками crew.fesco.com. Об этом CNews сообщили представители Fesco.

«Портал для моряков» будет полезен специалистам морских профессий, ищущим работу в стабильной компании с высоким заработком и социальными льготами, действующим сотрудникам Fesco, выпускникам и курсантам профильных вузов. Здесь собрана актуальная информация о работе на судах группы, условиях трудоустройства и практики, поддержке сотрудников и др.

Своим функционалом сайт дополняет возможности мобильного приложения «Crew.Fesco». Регистрация в «Личном кабинете соискателя» позволяет откликаться на вакансии, создавать и редактировать анкету, вносить данные по рабочим документам и сертификатам, задавать вопросы и получать обратную связь от сотрудников группы, читать новости и полезную информацию о компании и отрасли. Курсанты морских вузов могут отправлять резюме для прохождения практики или стажировки.

Павел Борченко, SL Soft: 80% сотрудников отправляют рабочую информацию в нейросети

Цифровизация

«Сегодня в сети Интернет есть множество сайтов для поиска работы в море, но у каждого из них есть свои ограничения и недостатки. Начиная свой проект, мы хотели создать продукт максимально удобный, где человек может получить всю необходимую информацию о группе и вакансиях, подать резюме, ознакомиться с условиями работы и практики, социальным пакетом», — сказал директор филиала Fesco во Владивостоке Николай Чвертко.

В сентябре 2025 г. Fesco объявила о запуске собственного мобильного приложения для моряков. Благодаря ему специалисты плавсостава могут принимать направление на рейс, связываться с сотрудником крюинга, скачивать документы, отслеживать актуальность рабочих дипломов и свидетельств, получать задачи на повышение квалификации и выбирать учебное заведение, а также загружать в систему полученные сертификаты.

