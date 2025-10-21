Компании смогут анализировать эффективность и вовлеченность сотрудников благодаря дашбордам в едином центре принятия решений от «Диасофт»

Компания «Диасофт» расширила функциональные возможности решения «Единый центр принятия решений». Оно предназначено для измерения, оценки и контроля процессов на предприятии и принятия управленческих решений на основе данных в режиме реального времени. В решении появились дашборды для оценки вовлеченности кадров в рабочие процессы и для анализа эффективности встреч сотрудников. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Дашборд «Статистика»

Дашборд предоставляет статистику по использованию сотрудниками аналитических инструментов компании. Он позволяет отслеживать, насколько часто, каким образом и какие сотрудники обращаются к другим дашбордам, например, для оценки собственной эффективности. Так, руководители получают информацию об уровне активности и вовлеченности сотрудников в рабочие процессы.

Дашборд «Встречи сотрудников»

Большое количество ежедневных рабочих встреч и звонков может снижать продуктивность ИT-специалистов и отвлекать их от непосредственного выполнения задач. Новый дашборд в «Едином центре принятия решений» демонстрирует все мероприятия, которые посещают сотрудники (совещания, вебинары, обучающие курсы и т.д.), и число участников.

Этот инструмент позволяет отслеживать количество часов, которые сотрудники потратили на встречи. На основе этих данных руководители продуктовых направлений и команд могут регулировать количество мероприятий для поддержания эффективности работы специалистов.

«Единый центр принятия решений» также входит в состав решения «Управление ресурсами предприятия». Он работает на импортонезависимом технологическом стеке. Микросервисная архитектура обеспечивает интеграцию в любой ИT-ландшафт, а также масштабируемость в зависимости от потребностей бизнеса.