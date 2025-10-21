Академия боевых искусств запустила собственную связь на инфраструктуре Билайна

Билайн продолжает развитие формата Smart MVNO: новым партнёром проекта стала осетинская академия боевых искусств Alania Fighting Team (AFT). В рамках сотрудничества академия запустила собственного виртуального оператора по модели Smart MVNO под брендом AFT mobile, воспользовавшись селф-сервисом Билайна — технологическим решением, которое позволяет бизнесу создавать брендированную мобильную связь без капитальных затрат и за короткий срок.

Идея запустить собственную связь появилась у команды AFT сразу после того, как они узнали о запуске Smart MVNO. Уже через неделю после подачи заявки оператор AFT mobile был запущен. Сегодня он активно используется в работе академии: при покупке абонемента на тренировки новым клиентам предлагается месяц мобильной связи в подарок.

Формат Smart MVNO позволяет компаниям запускать собственного виртуального оператора связи с минимальными затратами и в кратчайшие сроки. Билайн предоставляет техническую инфраструктуру, лицензии, биллинг, SIM-карты и сервисную поддержку. Партнёр получает брендированную антенну в интерфейсе смартфона, SIM-карты, личный кабинет клиентов и модель доходного партнёрства на условиях revenue share.

«Мы увидели в новостях возможность запуска собственного оператора и сразу поняли, как это можно использовать. У нас большая аудитория людей, которые просто любят наш бренд. Мы подали заявку через платформу — и уже через неделю AFT mobile был готов. Сейчас это помогает нам не только продавать абонементы, но и строить более плотную связь с аудиторией», — рассказал Дмитрий Валиев, гендиректор Alania Fighting Team.

«Smart MVNO — это не просто технология, а инструмент для бизнеса. Мы предлагаем платформу, с помощью которой брендированную мобильную связь может запустить любой бизнес — быстро, без сложных настроек и с понятной моделью партнёрства. AFT mobile — отличный пример того, как бренд с сильной аудиторией может использовать телеком-продукт для роста», — прокомментировал Роман Прыганов, директор по управлению партнерским каналом Билайна.

AFT — это академия боевых искусств нового поколения, сочетающая международные стандарты тренировочного процесса, развитую инфраструктуру и сильный тренерский состав. Пространство академии включает залы для занятий MMA, боксом, тайским боксом и кикбоксингом, и рассчитано как на профессиональных бойцов, так и на любителей.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636