Разделы

Цифровизация Электроника Импортонезависимость
|

В Дубне будут производить роботизированные конвейеры для литейного производства

Команда «АтомИнтелМаш» (дочерняя компания АО «Росатом Сервис», входит в Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») получила патент на разработку полностью автоматизированного конвейера для сушки оболочковых литейных форм. Решение компании повышает качество литья и эффективность производства, замещая импортное оборудование. Об этом CNews сообщили представители «АтомИнтелМаш».

Сегодня прямых аналогов высокотехнологичному оборудованию собственной разработки «АтомИнтелМаш» в России не существует. Конвейер обеспечит создание высокоточных отливок по технологии литья по выплавляемым моделям – сложного технологического процесса, применяемого в различных отраслях промышленности, например, в машиностроении и аэрокосмической отрасли. Он позволит осуществлять отливку таких деталей, как формы для лопаток турбин жидкостных ракетных двигателей, корпусов клапанов, насосов, а также комплектующих для спутников и космических аппаратов.

Ключевая задача конвейера – обеспечить безупречное качество сложных отливок за счет полного контроля критически важного этапа сушки. Новое решение компании полностью исключает человеческий фактор на ключевых этапах, обеспечивая надежность, точность и стабильность производства.

Уникальные технические решения конвейера включают интеллектуальное управление микроклиматом для поддержания заданных параметров температуры и влажности для каждой литьевой формы, а также систему независимого обдува. Модульность и гибкость конструкции позволяет адаптировать оборудование под различные типоразмеры форм и технологические процессы, а полная автоматизация системы обеспечивает самостоятельное позиционирование форм и управление всем циклом сушки.

Георгий Тарасов, Curator: Для обучения ИИ требуется все больше бот-трафика

Безопасность

«Запуск серийного производства этого конвейера укрепляет наши позиции на рынке автоматизации литейных производств, — сказал генеральный директор ООО «АтомИнтелМаш» Андрей Громов. — Это не просто импортозамещение, а предложение более технологичного и эффективного решения, которое позволяет нашим клиентам выходить на новый уровень качества и конкурентоспособности, в том числе на мировом рынке».

Оборудование компании «АтомИнтелМаш», которая является отраслевым интегратором Госкорпорации «Росатом» по направлению «Робототехника», соответствует лучшим мировым аналогам. Разработка открывает новые перспективы для российского литейного производства и может быть тиражирована в сферах авиастроения, энергомашиностроения и автомобилестроения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Соколов, «БФТ-Холдинг»: ИИ не заменит закупщиков, но возьмет на себя шаблонные операции

В России создан первый роботизированный упаковщик сосисок производительностью 1200 штук в минуту

Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Создано устройство с самоорганизующимся светом, которое перевернет оптические технологии

CNews Analytics впервые опубликовал карты рынка ИТ-услуг и системной интеграции

Созданы гибридные многослойные чипы более, чем из 40 слоев

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще