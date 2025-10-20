В Дубне будут производить роботизированные конвейеры для литейного производства

Команда «АтомИнтелМаш» (дочерняя компания АО «Росатом Сервис», входит в Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») получила патент на разработку полностью автоматизированного конвейера для сушки оболочковых литейных форм. Решение компании повышает качество литья и эффективность производства, замещая импортное оборудование. Об этом CNews сообщили представители «АтомИнтелМаш».

Сегодня прямых аналогов высокотехнологичному оборудованию собственной разработки «АтомИнтелМаш» в России не существует. Конвейер обеспечит создание высокоточных отливок по технологии литья по выплавляемым моделям – сложного технологического процесса, применяемого в различных отраслях промышленности, например, в машиностроении и аэрокосмической отрасли. Он позволит осуществлять отливку таких деталей, как формы для лопаток турбин жидкостных ракетных двигателей, корпусов клапанов, насосов, а также комплектующих для спутников и космических аппаратов.

Ключевая задача конвейера – обеспечить безупречное качество сложных отливок за счет полного контроля критически важного этапа сушки. Новое решение компании полностью исключает человеческий фактор на ключевых этапах, обеспечивая надежность, точность и стабильность производства.

Уникальные технические решения конвейера включают интеллектуальное управление микроклиматом для поддержания заданных параметров температуры и влажности для каждой литьевой формы, а также систему независимого обдува. Модульность и гибкость конструкции позволяет адаптировать оборудование под различные типоразмеры форм и технологические процессы, а полная автоматизация системы обеспечивает самостоятельное позиционирование форм и управление всем циклом сушки.

«Запуск серийного производства этого конвейера укрепляет наши позиции на рынке автоматизации литейных производств, — сказал генеральный директор ООО «АтомИнтелМаш» Андрей Громов. — Это не просто импортозамещение, а предложение более технологичного и эффективного решения, которое позволяет нашим клиентам выходить на новый уровень качества и конкурентоспособности, в том числе на мировом рынке».

Оборудование компании «АтомИнтелМаш», которая является отраслевым интегратором Госкорпорации «Росатом» по направлению «Робототехника», соответствует лучшим мировым аналогам. Разработка открывает новые перспективы для российского литейного производства и может быть тиражирована в сферах авиастроения, энергомашиностроения и автомобилестроения.