Trusta (Adata), FADU и Giga Computing заключают стратегический альянс для создания экосистемы твердотельных накопителей следующего поколения для корпоративного сектора

Trusta, бренд корпоративных систем хранения данных ведущего производителя памяти Adata Technology Co., объявил о стратегическом партнерстве с компаниями FADU Inc. и Giga Computing Technology. Три компании совместно предоставят решения на базе твердотельных накопителей для корпоративного сектора, адаптированные для серверных платформ следующего поколения. Об этом CNews сообщили представители Adata.

С быстрым ростом приложений ИИ, крупных языковых моделей (LLM) и разнообразных задач периферийных вычислений нагрузка на системы хранения данных в центрах обработки данных достигает небывалых масштабов. В этом контексте твердотельные накопители Trusta от Adata на базе контроллеров FADU прошли валидацию и внедрены на новейших серверных платформах Giga Computing, оснащенных процессорами Intel Xeon 6 и AMD EPYC 9005.

По данным отраслевых аналитиков, к 2030 г. объем данных, необходимых для вывода ИИ, превысит объем данных для обучения в 3,8 раза, в то время как общий спрос на энергию вырастет до 1,65 раза по сравнению с уровнем 2023 г. Объединяя корпоративные системы хранения Trusta от Adata, передовую технологию контроллеров FADU и экспертизу Giga Computing в области серверных решений, альянс стремится предложить решения с более низкой совокупной стоимостью владения (TCO), которые удовлетворяют строгим требованиям к производительности, эффективности и надежности в областях ИИ, облачных вычислений и корпоративных инноваций, – одновременно помогая предприятиям достигать целей по углеродной нейтральности.

Ведущим достижением стал флагманский твердотельный накопитель Trusta PCIe 5.0 T7P5, первым внесенный в список QVL (Qualified Vendor List) на сайте Giga Computing. Со скоростями чтения/записи 13 500/10 300 МБ/с накопитель демонстрирует энергоэффективность 447 МБ/с на ватт, что примерно в 1,6 раза выше, чем у аналогичных продуктов.