Разделы

Техника
|

Trusta (Adata), FADU и Giga Computing заключают стратегический альянс для создания экосистемы твердотельных накопителей следующего поколения для корпоративного сектора

Trusta, бренд корпоративных систем хранения данных ведущего производителя памяти Adata Technology Co., объявил о стратегическом партнерстве с компаниями FADU Inc. и Giga Computing Technology. Три компании совместно предоставят решения на базе твердотельных накопителей для корпоративного сектора, адаптированные для серверных платформ следующего поколения. Об этом CNews сообщили представители Adata.

С быстрым ростом приложений ИИ, крупных языковых моделей (LLM) и разнообразных задач периферийных вычислений нагрузка на системы хранения данных в центрах обработки данных достигает небывалых масштабов. В этом контексте твердотельные накопители Trusta от Adata на базе контроллеров FADU прошли валидацию и внедрены на новейших серверных платформах Giga Computing, оснащенных процессорами Intel Xeon 6 и AMD EPYC 9005.

CNews публикует первую карту заводов компьютерной техники в России
Импортонезависимость

По данным отраслевых аналитиков, к 2030 г. объем данных, необходимых для вывода ИИ, превысит объем данных для обучения в 3,8 раза, в то время как общий спрос на энергию вырастет до 1,65 раза по сравнению с уровнем 2023 г. Объединяя корпоративные системы хранения Trusta от Adata, передовую технологию контроллеров FADU и экспертизу Giga Computing в области серверных решений, альянс стремится предложить решения с более низкой совокупной стоимостью владения (TCO), которые удовлетворяют строгим требованиям к производительности, эффективности и надежности в областях ИИ, облачных вычислений и корпоративных инноваций, – одновременно помогая предприятиям достигать целей по углеродной нейтральности.

Ведущим достижением стал флагманский твердотельный накопитель Trusta PCIe 5.0 T7P5, первым внесенный в список QVL (Qualified Vendor List) на сайте Giga Computing. Со скоростями чтения/записи 13 500/10 300 МБ/с накопитель демонстрирует энергоэффективность 447 МБ/с на ватт, что примерно в 1,6 раза выше, чем у аналогичных продуктов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Маракшин, «Киберпротект»: Инфраструктура заказчика должна быть предсказуемо надёжной

Все жесткие диски в мире в одночасье устарели. Аутсайдер рынка придумал уникальный HDD, который Seagate и Western Digital догонят не скоро

Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Проклятие Internet Explorer живо. Самый дырявый браузер в мире даже после «смерти» портит жизнь миллионам людей. Опрос

«СберМобайл» перешел с Redmine и Confluence на российские решения от EvaTeam

Китай начал массово штамповать компьютеры с гибридным процессором на ядрах ARM и RISC-V. У США такого нет и в помине

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще