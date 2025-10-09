Разделы

Пермяки активно переходят на цифровые книги

«МТС Банк» и книжный сервис «Строки» проанализировали продажи в книжных магазинах и на цифровых площадках в российских регионах за восемь месяцев 2025 г. На фоне общего снижения спроса на печатную продукцию летом 2025 г. жители Пермского края стали покупать и читать электронные издания на 48% больше, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков, в целом по стране розничные продажи в традиционных книжных магазинах сократились на 8%. Одним из факторов, влияющих на рынок, стало подорожание бумажных книг — по данным ассоциации книгораспространителей, их средняя цена в первом квартале выросла на 7,2%.

Параллельно с этим доля электронных книг в общем объеме продаж увеличилась с 27% до 33%. Покупателей привлекает финансовая доступность формата: средний чек на онлайн-площадках почти в два раза ниже, чем при покупках офлайн, и составляет 345 руб. против 615 руб.

Также, согласно исследованию, отмечается значительный рост интереса к цифровому контенту по всей России. Количество поштучных покупок (PPD) электронных книг увеличилось на 15%. Особенно популярным форматом становятся аудиокниги: за восемь месяцев 2025 г.их слушали на 15% активнее, чем читали электронные версии.

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О'кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая
Цифровизация

Что касается читательских предпочтений пермяков, то самыми востребованными жанрами оказались фэнтези, любовные романы и детективы.

Исследование также показало, что наибольшая доля читателей цифровых книг приходится на граждан с ежемесячным доходом от 30 до 40 тысяч рублей (19%) и от 40 до 50 тысяч рублей (18%). Меньше всего этим форматом интересуются россияне с доходом 400–500 тыс. руб. в месяц (менее 2%).

