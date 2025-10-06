Платформа Directum RX совместима со службой каталога для Linux-систем ALD Pro

«Группа Астра» и Directum провели успешные испытания по совместимости продуктов. Сертификат, выпущенный по результатам тестирований, подтверждает корректное функционирование службы каталога ALD Pro версии 2.5 с цифровой платформой для управления компанией Directum RX.

Ключевая особенность совместной работы — реализация аутентификации через протокол Kerberos. Она дает пользователям возможность авторизоваться в системе с помощью доменных учетных записей. Решение обеспечивает single sign-on (SSO), то есть единый вход. Благодаря этому не нужно несколько раз вводить пароль для входа в систему.

«Разработка экосистемных продуктов для ключевых бизнес-процессов организаций представляет стратегический интерес для всех участников рынка. Клиенты получают комплекс взаимосвязанных компонентов, работающих как единое целое с максимальной эффективностью и безопасностью. Для „Группы Астра“ и наших партнеров сотрудничество создает новые возможности развития. Именно такой подход позволяет создавать конкурентоспособные отечественные ИТ-решения», — отметил Анатолий Лысов, менеджер продукта ALD Pro.

«Мы развиваем сотрудничество с „Группой Астра“ и интегрируем широкую линейку продуктов экосистемы, чтобы предлагать нашим клиентам комплексные решения, которые закроют их ключевые потребности. Совместимость продуктов Directum с ALD Pro даст компаниям возможность сократить затраты на централизованное управление доменными политиками и повысить эффективность ИТ-инфраструктуры», — сказал Дмитрий Петров, руководитель по работе с технологическими партнерами Directum.