Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Системное ПО
|

Платформа Directum RX совместима со службой каталога для Linux-систем ALD Pro

«Группа Астра» и Directum провели успешные испытания по совместимости продуктов. Сертификат, выпущенный по результатам тестирований, подтверждает корректное функционирование службы каталога ALD Pro версии 2.5 с цифровой платформой для управления компанией Directum RX.

Ключевая особенность совместной работы — реализация аутентификации через протокол Kerberos. Она дает пользователям возможность авторизоваться в системе с помощью доменных учетных записей. Решение обеспечивает single sign-on (SSO), то есть единый вход. Благодаря этому не нужно несколько раз вводить пароль для входа в систему.

Алина Драпеко, «Антитрикс»: В ближайшие 2–3 года мы ожидаем переход от платформ к экосистемному подходу
безопасность

«Разработка экосистемных продуктов для ключевых бизнес-процессов организаций представляет стратегический интерес для всех участников рынка. Клиенты получают комплекс взаимосвязанных компонентов, работающих как единое целое с максимальной эффективностью и безопасностью. Для „Группы Астра“ и наших партнеров сотрудничество создает новые возможности развития. Именно такой подход позволяет создавать конкурентоспособные отечественные ИТ-решения», — отметил Анатолий Лысов, менеджер продукта ALD Pro.

«Мы развиваем сотрудничество с „Группой Астра“ и интегрируем широкую линейку продуктов экосистемы, чтобы предлагать нашим клиентам комплексные решения, которые закроют их ключевые потребности. Совместимость продуктов Directum с ALD Pro даст компаниям возможность сократить затраты на централизованное управление доменными политиками и повысить эффективность ИТ-инфраструктуры», — сказал Дмитрий Петров, руководитель по работе с технологическими партнерами Directum.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов

Любой пользователь может получить доступ к данным армии США. В системе боевой связи от Palantir и Anduril найдены «дыры»

VMware перестала обновлять и поддерживать виртуализацию vSphere 7.0: у российских компаний начнут копиться уязвимости

Власти Великобритании требуют от Apple открыть доступ к зашифрованным данным пользователей в iCloud

Как «Рив Гош» перевела 260 магазинов на российскую кассовую систему — и что это дало сети

Создан робот-паук, при помощи 3D-печати способный за один день возвести дом площадью 200 квадратных метров

Конференции

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще