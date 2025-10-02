Билайн усиливает связь в офисах продаж с помощью собственных фемтосот

«Билайн бизнес» запустил масштабный проект по установке собственных фемтосот в точках продаж.

Фемтосотами будут оснащены несколько сотен точек продаж Билайна по всей территории России. Решение позволит клиентам использовать связь и высокоскоростное интернет-подключение в офисах компании, что особенно актуально в бетонных бизнес-центрах и на удаленных объектах, где обычный сигнал с вышек часто не справляется.

Фемтосоты «билайн бизнес» — это компактные станции сотовой связи, которые обеспечивают стабильное соединение внутри помещений, подключаясь к сетям Билайна. Например, они подходят для офисных центров или удаленных складских помещений с толстыми стенами, где покрытие осложнено большим расстоянием от базовых станций и вышек.

Сергей Цаун, директор департамента продуктов передачи данных: «Проект установки фемтосот в офисы Билайна — еще одно подтверждение уверенности «билайн бизнес» в собственных продуктах. Мы используем собственные фемтосоты для обеспечения связи на критически важных объектах. Это позволяет нам не только на практике убедиться в надежности и эффективности наших решений, но и продемонстрировать их нашим клиентам прямо в стенах офисов продаж».

Денис Ильин, директор по управлению монобрендовым каналом: «Мы постоянно работаем над тем, чтобы время, проведенное в точках обслуживания Билайн, было комфортным и продуктивным для наших клиентов. Уверенное покрытие в офисе позволяет им пользоваться мобильным приложением Билайн, принимать важные звонки и быстро решать вопросы, не прерывая разговор из-за плохого сигнала. Уверенная связь — это не роскошь, а стандарт качества обслуживания».

