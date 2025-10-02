Разделы

Телеком Ритейл Техника
|

Билайн усиливает связь в офисах продаж с помощью собственных фемтосот

«Билайн бизнес» запустил масштабный проект по установке собственных фемтосот в точках продаж.

Фемтосотами будут оснащены несколько сотен точек продаж Билайна по всей территории России. Решение позволит клиентам использовать связь и высокоскоростное интернет-подключение в офисах компании, что особенно актуально в бетонных бизнес-центрах и на удаленных объектах, где обычный сигнал с вышек часто не справляется.

Фемтосоты «билайн бизнес» — это компактные станции сотовой связи, которые обеспечивают стабильное соединение внутри помещений, подключаясь к сетям Билайна. Например, они подходят для офисных центров или удаленных складских помещений с толстыми стенами, где покрытие осложнено большим расстоянием от базовых станций и вышек.

Сергей Цаун, директор департамента продуктов передачи данных: «Проект установки фемтосот в офисы Билайна — еще одно подтверждение уверенности «билайн бизнес» в собственных продуктах. Мы используем собственные фемтосоты для обеспечения связи на критически важных объектах. Это позволяет нам не только на практике убедиться в надежности и эффективности наших решений, но и продемонстрировать их нашим клиентам прямо в стенах офисов продаж».

Денис Ильин, директор по управлению монобрендовым каналом: «Мы постоянно работаем над тем, чтобы время, проведенное в точках обслуживания Билайн, было комфортным и продуктивным для наших клиентов. Уверенное покрытие в офисе позволяет им пользоваться мобильным приложением Билайн, принимать важные звонки и быстро решать вопросы, не прерывая разговор из-за плохого сигнала. Уверенная связь — это не роскошь, а стандарт качества обслуживания».

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Рекламаerid:2VSb5yd1YQq

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Экосистема против точечных решений: что выбрать для цифровизации HR

Китай запрещает Nokia и Ericsson в своих сотовых сетях в ответ на запрет «железа» Huawei и ZTE на Западе

Виктория Алеманова, «Лига Ставок»: Система контроля у нас выстроена даже жестче, чем в банковском секторе

Сотни экспертов по цифровизации промышленности соберутся на CNews FORUM 2025

Как за три года изменилась роль интегратора на российском ИТ-рынке

Google сократила более 100 дизайнеров, чтобы внедрить вместо них нейросеть

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще