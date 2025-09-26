Разделы

Московская делегация провела переговоры с шанхайским производителем литий-ионных батарей

В Шанхае прошла деловая встреча представителей столичной делегации с руководством компании «Гэ Пай», которая осуществляет полный цикл производства литий-ионных батарей: от добычи и обработки сырья до переработки использованной продукции. Стороны договорились о сотрудничестве в области развития производственного потенциала Москвы в данном направлении. Об этом CNews сообщили представители ДИиПП Москвы.

«Китай обладает значительным опытом в реализации проектов в области производства и переработки литий-ионных батарей. Для Москвы, активно развивающей рынок электромобилестроения, кооперация с партнерами, производящими ключевые компоненты для электротранспорта, особенно актуальна. Совместные проекты с Китаем позволят объединить компетенции и ускорить развитие отрасли, особенно в области переработки использованной продукции», – сказала заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Ольга Виданова.

Китайские партнеры выразили заинтересованность в реализации проектов в Москве, в частности, локализации производств по переработке литий-ионных аккумуляторных батарей на территории столицы. Дополнительно стороны обсудили перспективы сотрудничества в сферах биотехнологий, изготовления медицинской техники и производства лифтов. Отдельным направлением переговоров стал кадровый обмен.

«Мы рассматриваем Москву как надежного партнера в области высокотехнологичного промышленного сотрудничества. Китай занимает лидирующие позиции в мире по производству и экспорту литий-ионных батарей, и мы готовы предложить столице свои компетенции и опыт в данном направлении. Особый интерес для нас представляют проекты по локализации наших производств, специализирующихся на переработке аккумуляторов, на территории Москвы. Помимо этого, мы готовы инвестировать в другие перспективные индустриальные проекты города, в частности развитие предприятий в области биотехнологий, медицинской техники и лифтостроения», – сказал заместитель генерального директора компании «Гэ Пай» Чжан Чжэнюань.

