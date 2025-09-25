Российские ортодонты внедряют ИИ-систему высокоточной сегментации костной ткани

Российская компания Eurokappa объявила о расширении возможностей своей цифровой экосистемы с помощью технологий DentalMesh.RU для анализа данных конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ). Интеграция обеспечивает пользователям Eurokappa доступ к современным инструментам, включая дополнительные возможности для визуализации сустава, доступные исключительно пользователям Eurokappa. Об этом CNews сообщили представители Eurokappa.

Современная ортодонтия всё больше опирается на цифровые технологии. Одним из главных инструментов визуализации остаётся КЛКТ — метод, обеспечивающий трехмерное изображение челюстно-лицевой области. КЛКТ дает врачу богатый массив информации, однако интерпретация этих данных до сих пор оставалась сложной задачей. Традиционно специалистам приходилось использовать программы с ограниченным функционалом. Это требовало значительных временных затрат и нередко приводило к вариативным результатам, что не позволяло в полной мере использовать потенциал томографии.

Система DentalMesh использует алгоритмы машинного обучения и искусственного интеллекта, обученные на большом массиве клинических данных. После загрузки исследования врачом в систему:

Автоматическая сегментация. С помощью искусственного интеллекта определяются все необходимые структуры: верхняя и нижняя челюсти, корни зубов, дыхательные пути.

Моделирование лечения. На основе полученных данных выполняется моделирование перемещения зубов в пределах биологических лимитов.

Личный кабинет врача. Готовый сетап и все результаты выгружаются в личный кабинет, где специалист видит детальные 3D-модели, привычные панорамные снимки, срезы по каждому зубу, реконструкции ВНЧС, а также реальную кость, корни и планируемые перемещения.

«Так, технология превращает “сырой” томографический снимок в готовый набор инструментов для диагностики и планирования - от наглядных изображений до цифровых 3D-моделей», – сказал Эмелин Шевчук, руководитель по цифровой диагностике и клинической поддержке Eurokappa.

У технологии следующие преимущества.

Индивидуальная терапия. Врач получает детализированное представление о структуре костной ткани и может учитывать ее особенности при формировании плана лечения.

Сокращение сроков и снижение числа ревизий. Опора на объективные данные минимизирует риск непредвиденных изменений в ходе терапии.

Качество визуализации. Система позволяет детально рассматривать даже минимальные объёмы костной ткани и использовать оптимизированные реконструкции для точной оценки снимков.

«Мы стоим на пороге изменения самой парадигмы ортодонтического планирования. Если раньше врач в большей степени полагался на опыт и эмпирические данные, то теперь у нас появляется возможность опираться на объективные показатели костной ткани в каждом конкретном случае», – сказал Александр Плаксин, сооснователь компании DentalMesh.RU и спикер Eurokappa Academy.

Сейчас Eurokappa готовит крупное обновление своего ИT-продукта с внедрением ИИ совместно с ведущими российскими разработчиками — оно позволит вывести клинические сервисы на новый уровень и расширить возможности для врачей и клиник.