Участник российского рынка полуфабрикатов внедрил Logareon WMS

Logareon WMS помогает компании «Аби» справляться с плотным логистическим траффиком и быстро реагировать на все изменения в бизнес-процессах. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

«Аби» – производитель продуктов питания. Специализируется на производстве колбасных изделий, замороженных полуфабрикатов и замороженных полностью готовых продуктов для покупателей с различными вкусовыми предпочтениями.

«Аби» вкладывается в развитие логистической сети. В рамках этой стратегии недавно во Владимире появился новый склад, процессами на котором управляет Logareon WMS. Система соответствует государственной политике импортозамещения – внесена в Реестр Российского программного обеспечения и имеет допуск для осуществления государственных и муниципальных закупок.

Так как внедрение Logareon WMS происходило на совершенно «свежий» склад, практически сразу после того, как с пола была стерта строительная пыль, бизнес-процессы проектная команда Logareon выстраивала по ходу автоматизации.

Внедрение Logareon WMS позволило автоматизировать все ключевые процессы и сделать работу склада эффективной для того, чтобы он успевал поставлять свежую продукцию в торговые точки в объеме, покрывающем потребительский спрос.

Персонал склада взаимодействует с Logareon WMS с помощью терминалов сбора данных, что позволяет упростить выполнение задачи за счет ряда подсказок о том, где находится искомый товар или в какое место его нужно переместить, а также собирать информацию о выработке каждого сотрудника.

Чтобы детализировать информацию о хранящейся на складе продукции, персоналу в интерфейсе мобильного приложения доступна возможность ввода дополнительных параметров, которые затем хранятся в базе данных WMS.

Также в процессе обработки входящего товаропотока в Logareon WMS была добавлена возможность принимать и размещать поддоны без учета товарного состава на поддоне. Принимая такое грузовое место, сотруднику не нужно пересчитывать содержимое поддона. Система создает предопределенный объект, что позволяет принимать на склад любую продукцию любых поставщиков и производителей.

При необходимости Logareon WMS может имитировать транзитные зоны.

Планирование задач на перемещение поддонов в Logareon WMS реализовано при помощи различных подписок на события, это позволяет системе оперативно управлять логистическими операциями с учетом всех изменений на складе.

Logareon WMS знает о том, что у разных узкопроходных штабелеров разная грузоподъемность и при формировании задач на перемещение поддонов, учитывает эти особенности. Наиболее оптимальное планирование задач на перемещение поддонов достигается за счет настроенных алгоритмов, стратегий и условий. Стратегии размещения и отбора позволяют равномерно распределить задачи между УПШ и максимально ускорить процессы обработки входящего и исходящего товаропотоков. Исходя из того, что на складе используются стеллажные системы с различными конструктивными особенностями, Logareon WMS учитывает эту специфику, что позволяет соблюдать на складе необходимые требования по безопасности допустимой нагрузки.

Отбор поддонов в системе настроен таким образом, чтобы сперва со склада отгружались товары с более ранним сроком годности, это позволяет поддерживать свежесть хранящейся продукции и не дает ей залеживаться.

Для того, чтобы персоналу было удобнее и привычнее анализировать общие остатки на складе, а также процесс поступления в разрезе документа, путем написания запроса к базе данных были разработаны и выведены на пользовательский интерфейс отчеты по остаткам продукции на складе в различных разрезах учета, а также отчет по документу «Ожидаемое поступление», выведенный на форму в пользовательском интерфейсе, который позволяет анализировать поступление в разрезе каждого поддона.

При этом, если в заявке на отгрузку указан конкретный поддон, то Logareon WMS проследит, чтобы со склада ушел именно он.

Проект внедрения завершен, склад автоматизирован. Система Logareon WMS обеспечивает прозрачность управления складским хозяйством и способна справиться с высокой нагрузкой и обеспечить стабильную работу склада даже в пиковые часы без потери точности и качества отбора товара.