Открыта регистрация на CTF-соревнования в рамках GIS DAYS 2025

2 октября 2025 года состоятся онлайн-CTF-соревнования. Их участниками могут стать все, кому интересна тема информационной безопасности.

Соревнования будут проходить в рамках Студенческого дня форума GIS DAYS 2025* сразу в двух форматах. Можно поучаствовать в проекте онлайн из любой точки страны или приехать на площадку мероприятия «Севкабель Порт». Офлайн-участники смогут сразу обменять баллы за решённые задачи на ценные призы, а онлайн-победителям будут отправлены отдельные подарки. Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе, а 2 октября с 10:00 мск начать выполнять задания.

Организаторы проекта разработали более 15 кейсов разной сложности для новичков и настоящих профи в ИБ. Всего игрокам предлагают попробовать свои силы в 5 разных тематических блоках: PPC, PWN, «Криптография», «Веб-пентест», «Реверс-инжиниринг».

«Опыт проведения соревнований в прошлом году показал, что подобного рода мероприятия являются отличной проверкой практических навыков в информационной безопасности, а получение призовых мест на них — отличный показатель при трудоустройстве. В этом году мы создали задания, основанные на реальных практических кейсах, где каждый сможет найти задачи по своему уровню и интересам», — отметил Никита Титаренко, инженер-аналитик лаборатории исследований кибербезопасности компании «Газинформсервис».

«Участие в CTF-соревнованиях — это не только интересный опыт и возможность проверить свои знания на практике, но и удачный кейс для портфолио в случае победы, который может дать хороший старт карьеры для молодого специалиста», — прокомментировала Анна Прабарщук, руководитель службы управления персоналом компании «Газинформсервис».

Подробнее о проекте читайте на сайте: https://student-arenacyber.ru/.

Напомним, студенческий день форума GIS DAYS 2025 состоится адресу: Санкт-Петербург, Севкабель Порт, Кожевенная линия, 40б. Участие в студенческом GIS DAYS — это возможность получить ценные знания из первых уст и сделать уверенный шаг к построению успешной карьеры в одной из самых перспективных отраслей. Подробная программа и регистрация: https://gisdays.ru/std/

*Global Information Security Days — дни глобальной информационной безопасности.

Справка:

CTF (Capture The Flag) — формат киберспортивного или хакерского соревнования, в котором участники или команды соревнуются в решении различных задач, связанных с информационной безопасностью. Цель участников — найти и использовать уязвимости в предоставленных системах или задачах для получения «флагов»: определённых последовательностей символов. Победителем является пользователь (или команда), набравший наибольшее количество «флагов» за определённый период времени.