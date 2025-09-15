«Т1»: в будущем работа над проектами может быть равноценно распределена между человеком и нейросетью

Будущее — за командами, в которых человеческий, машинный и их совместный труд распределены пропорционально — по 30-33%, сказала Екатерина Мелентьева, директор по управлению персоналом «Т1 Интеграция» (входит в ИТ-холдинг «Т1»).

Быстро изменяющиеся условия современного рынка труда требуют от специалистов и работодателей постоянной профессиональной адаптации — в ИТ-отрасли фокус же смещается на комплексные навыки: «За последнее время взаимосвязь между различными секторами экономики становится все более тесной, а технологии уже глубоко проникли в самые разные отрасли: от финансов и ритейла до образования и медицины. Возникновение все большего количества новых дисциплин на стыке нескольких сфер требует от ИТ-кадров не только постоянного обучения, но и умения работать в междисциплинарных командах — когда приходится одновременно взаимодействовать не только с гуманитариями и технарями, но и с искусственным интеллектом в том числе», — сказала Екатерина Мелентьева. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Поэтому в командах будущего задачи должны распределяться в равных долях между человеком и машиной, а часть из них — выполняться в синергии. Именно эта формула позволит добиться максимальной оптимизации процессов, сохранив при этом ключевую роль за человеком как за носителем смыслов и этики. Екатерина также отметила, что главное преимущество людей перед алгоритмами — «духовный интеллект» — осознание конечных целей команды и культура взаимопомощи. Придерживаясь такого подхода, в рамках корпоративного акселератора «Т1». Основатель» сотрудники холдинга уже разработали около 400 продуктов, в том числе решения с использованием ИИ. В октябре 2025 г. 20 из них пройдут финальный отбор, а победители получат от 1,5 млн руб. — 2-3% от потенциальной выручки.

Кроме того, эксперт подчеркнула и важность практического опыта в реализации комплексных проектов: «Процесс цифровизации — особенно в случае масштабных инициатив — тесно связан с управлением распределенными командами. Так, например, мы внедрили более 33 тыс. касс самообслуживания в сети магазинов “Магнит” в семи федеральных округах, что требовало согласованной работы инженеров, разработчиков, юристов, логистов и региональных координаторов. Поэтому чем раньше молодые специалисты включатся в решение реальных бизнес-задач, тем быстрее смогут принимать участие в кейсах, задающих тренды городов будущего», — сказала Екатерина Мелентьева.