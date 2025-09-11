«Программный Продукт» усовершенствует ИТ-систему для подготовки и проведения школьных экзаменов в Москве

Группа компаний «Программный Продукт» реализует проект по развитию функциональных возможностей региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации (РИС ГИА) для Московского центра качества образования.

Проект охватывает модернизацию модуля РИС ГИА для оперативного взаимодействия с работниками пунктов проведения экзаменов (ППЭ), включая личный кабинет, веб-приложение «Работник ППЭ» и мобильные приложения. Основные нововведения направлены на расширение функциональности и повышение юзабилити сервиса.

Подсистема «Оперативное взаимодействие с работниками ППЭ» — ключевой цифровой инструмент для организаторов, технических специалистов и других сотрудников, задействованных в проведении государственной итоговой аттестации в Москве. Она обеспечивает сквозную коммуникацию между участниками экзаменационного процесса: от регионального центра обработки информации до конкретного работника пункта проведения экзаменов. Через веб-кабинет и мобильное приложение «Работник ППЭ» сотрудники получают актуальный график назначений, доступ к нормативным материалам и уведомлениям, а также могут оперативно обмениваться сообщениями с руководителями ППЭ.

В рамках проекта специалисты «Программного Продукта» обеспечат развитие и доработку следующего функционала:

Расширение возможностей сервиса рассылки уведомлений для веб-приложения личного кабинета, включая опцию выбора конкретных пунктов проведения экзаменов для целевой рассылки, учёт должностей работников при формировании списка получателей, поддержку форматирования текста с функцией предпросмотра перед отправкой.

Унификация идентификаторов работников пунктов проведения экзаменов. Для обеспечения непрерывности данных будет внедрена система хранения связок СНИЛС — код работника ГИА. Это позволит сохранять уникальный идентификатор сотрудника при повторном привлечении к экзаменам, упрощая учёт и аналитику.

В веб- и мобильных приложениях работники ППЭ получат более удобный и информативный цифровой инструмент с улучшенным отображением мероприятий, чётким различием между основными экзаменами и тренировочными мероприятиями.

Поддержка современных платформ и стандартов, в том числе обновление дизайна и улучшение совместимости с актуальными версиями iOS и Android в мобильных приложениях.

В результате реализации проекта будет обеспечена комплексная модернизация модуля РИС ГИА для эффективного взаимодействия всех участников процесса проведения государственной итоговой аттестации в Москве. Архитектура подсистемы останется стабильной и масштабируемой, что позволит в будущем легко наращивать функциональность и производительность. Новые функции повысят надёжность, безопасность, удобство и эффективность взаимодействия в экзаменационный период.