Итоги лета от «Авито Подработки»: летом 2025 года количество вариантов подработки увеличилось почти в 1,5 раза

Аналитики «Авито Подработки» подвели итоги лета и сравнили данные за июнь–август 2025 г. с аналогичным периодом 2024 г. В целом по стране количество вариантов подработки летом увеличилось почти в полтора раза (+45%), и больше всего — для таксистов (+84%). Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Среднее предлагаемое вознаграждение для таксистов по итогам лета составило 94,43 тыс. руб./мес при неполной занятости. При этом фактический доход водителей такси зависит от количества выполненных заказов, продолжительности смен и загруженности маршрутов.

Более чем в полтора раза чаще (+62%) летом на подработку искали поваров — специалисты могли рассчитывать в среднем на 60,96 тыс. руб./мес. На 44% чаще открывались смены для курьеров, где исполнители могли рассчитывать на 117,82 тыс. руб./мес при неполной занятости. Стоит понимать, что фактический доход курьеров зависит от количества смен, сложности маршрутов, а также от погодных условий и уровня чаевых, поэтому может заметно варьироваться.

Позитивная динамика зафиксирована и у менеджеров по продажам — этим летом бизнес-заказчики искали их на 44% чаще по сравнению с 2024 г. Среднее предлагаемое вознаграждение было около 70,77 тыс. руб./мес за неполную занятость. Доход менеджеров по продажам во многом зависит от выполнения планов и объема привлеченных сделок, а значительная часть вознаграждения формируется за счет бонусов и премий. Также на 38% чаще стали открываться смены для администраторов, средний доход в таких ролях достигал 45,84 тыс. руб./мес при частичной занятости.

«Летом компании открывают больше смен, чтобы справляться с сезонной нагрузкой. Это отражается и на вознаграждениях. В среднем по России летом 2025 г. исполнители могли рассчитывать на 87,64 тыс. руб./мес за неполную занятость, что на 12% выше по сравнению с прошлым летом. Такой рост подтверждает привлекательность подработки как инструмента для получения дополнительного дохода, а для бизнеса — как эффективного способа оперативно привлекать временных исполнителей в пиковые периоды», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка»

Также аналитики «Авито Подработки» сравнили регионы страны по уровню вознаграждений за частичную занятость летом 2025г. Лидером по итогам летнего сезона стал Владивосток — среднее вознаграждение здесь достигло 118,51 тыс. руб./мес за неполную занятость.

Высокие показатели также зафиксированы в Московской области, где за частичную занятость среднее вознаграждение достигло 110,92 тыс. руб/мес, и в Брянске — здесь исполнители, устраиваясь на подработку, могли рассчитывать в среднем на 107,57 тыс. руб./мес. В число регионов-лидеров вошел и Красноярск со средним уровнем вознаграждений 106,12 тыс. руб/мес, а также Ямало-Ненецкий автономный округ, где средний доход составлял 106,12 тыс. руб./мес за частичную занятость.