«М.Видео-Эльдорадо»: россияне стали чаще собирать настольные ПК под свои задачи

«М.Видео-Эльдорадо» зафиксировала устойчивый интерес россиян к самостоятельной сборке настольных ПК и выбору кастомных конфигураций. В I полугодии 2025 г. на unbranded-сборки пришлось 36% продаж в штуках и 47,4% в денежном выражении. Такой формат позволяет покупателям гибко подбирать комплектующие под конкретные задачи — от офисной работы до игр и работы с контентом. В I полугодии 2025 г. в России было куплено более 1,3 млн настольных компьютеров на сумму около 28,8 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Наряду с кастомными решениями стабильно высоким спросом пользуются готовые модели крупных производителей. Среди них — Asus с широкой линейкой систем для дома и работы, MSI с акцентом на игровые и высокопроизводительные решения, а также Acer, предлагающая универсальные конфигурации для разных категорий пользователей.

Игровые ПК продолжают формировать заметную часть денежной структуры рынка — почти 15% выручки при средней цене около 79 тыс. руб. Более 93% продаж в количественном выражении приходится на универсальные офисные и домашние системы, а растущий сегмент gaming-capable позволяет запускать современные игры при более доступной цене.

Руководитель департамента «Компьютеры и планшеты» компании «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Зарайский: «При выборе настольного компьютера ключевыми для большинства покупателей остаются оптимальное соотношение цены и набора комплектующих, а также возможность адаптировать систему под собственные задачи. На рынке востребованы как готовые решения от известных производителей, так и кастомные сборки, позволяющие собрать ПК именно с теми характеристиками, которые важны конкретному пользователю».