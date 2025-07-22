Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе Искусственный интеллект
|

В Подмосковье искусственный интеллект взялся за приватизацию

На портале госуслуг Московской области обновили услугу приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда и подключили к ней искусственный интеллект. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Новая ИИ-технология автоматически распознает документы от пользователей. Теперь заявители могут самостоятельно проверять свои файлы. В перечень документов, которые анализирует искусственный интеллект, вошли паспорт гражданина России, вид на жительство, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, а также ряд других. ИИ позволяет сократить количество ошибок при заполнении электронной формы и ускорить обработку заявления», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Максим Архипов, «Лига Ставок»: Не надо сразу строить космолет, лучше идти к цели короткими итерациями
Цифровизация

Услуга «Приватизация жилых помещений» доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Дом и ЖКХ» – «Операции с недвижимостью». Подать заявление могут совершеннолетние жители региона, которые проживают в жилом помещении по договору социального найма. С начала 2025 г. услугой воспользовались около 5 тыс. раз.

В Подмосковье искусственный интеллект обучен обрабатывать порядка 250 видов документов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Онлайн-сервисы для ведения учета и сдачи отчетности 2025

Админ-недоучка уронил сайт крупнейшей в мире интернет-компании из-за небольшой опечатки. Отвечать пришлось перед мультимиллиардером

Стабильность, безопасность, простота использования: чего бизнес ждет от ВКС-решений

Россия строит судостроительный САПР тяжелого класса

Алексей Курасов, «Финам»: Российские ИИ-модели сегодня конкурентоспособны на глобальном уровне

Крупнейший в мире облачный сервис без предупреждения начал массовые увольнения, «холодные и бездушные»

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

10 самых необычных и полезных подставок для гаджетов: выбор ZOOM

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Обзор Acer PD163Q: уникальный, складной, двойной портативный монитор

Показать еще

Наука

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?
Показать еще